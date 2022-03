EÚ uvalila sankcie na 22 bieloruských dôstojníkov

Brusel 2. marca (TASR) - Európska únia v stredu uvalila sankcie na 22 vysokopostavených bieloruských vojenských dôstojníkov za úlohu Minska pri napomáhaní Rusku pri invázii na Ukrajinu. Na "čiernom zozname" EÚ sa ocitlo šesť generálov a 16 plukovníkov. TASR o tom informovala na základe správ od agentúr AFP a DPA.



"Bielorusko sa zúčastňuje na nevyprovokovanej ruskej invázii proti Ukrajine tým, že umožňuje vojenskú agresiu zo svojho územia," uvádza sa v oficiálnom sankčnom dokumente. Osobám na čiernom zozname je zakázane cestovanie do krajín EÚ a sankcie rátajú aj so zmrazením aktív.



Európska únia zároveň vyzvala Bielorusko, aby dodržiavalo medzinárodné záväzky a prestalo sa zapájať do agresie voči svojmu južnému susedovi.



"Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada takisto dôrazne odsúdila, že sa do tejto agresie voči Ukrajine zapojilo aj Bielorusko, a vyzvala ho, aby sa zdržalo takéhoto konania," píše sa ďalej v oficiálnom texte.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už v nedeľu oznámila represívne opatrenia proti režimu bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, ktorý je podľa nej "ďalším agresorom v tejto vojne". Podľa von der Leyenovej sú cieľom opatrení najdôležitejšie sektory v krajine. Ide o zastavenie exportu produktov, ako sú minerálne palivá, tabak, drevo, cement, železo a oceľ.



Štáty EÚ sa už dohodli na nových sankciách voči Minsku. Na sociálnej sieti Twitter to oznámilo francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. Opatrenia proti spomínaným vysokopostaveným bieloruským dôstojníkom však už boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, a teda už vstúpili do platnosti.



Británia ešte v utorok uvalila sankcie aj na niekoľko bieloruských organizácií a jednotlivcov vrátane náčelníka bieloruského generálneho štábu a troch ďalších vysokých vojenských predstaviteľov. Londýn sankcionoval aj dve zbrojárske spoločnosti.



EÚ už minulý rok zaviedla sankcie voči Bielorusku, v tom čase pre Lukašenkove tvrdé zákroky voči tamojšej opozícii.