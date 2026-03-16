Pondelok 16. marec 2026
EÚ uvalila sankcie na 4 osoby spojené s hybridnými aktivitami Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné veci sa v pondelok rozhodla prijať reštriktívne opatrenia voči ďalším štyrom jednotlivcom zodpovedným za pokračujúce hybridné aktivity Ruska, najmä za zahraničnú manipuláciu s informáciami a zasahovanie (FIMI) namierené proti EÚ, jej členským štátom a partnerom.

Ako sa uvádza na webe Rady EÚ pre zahraničné veci, na sankčný zoznam zaradili ruského propagandistu Sergeja Kľučenkova, ktorý zohrával aktívnu úlohu pri šírení ruskej propagandy a dezinformácií zameraných na ospravedlňovanie ruskej vojny proti Ukrajine.

Vo svojich televíznych a rozhlasových reláciách Kľučenkov opakovane vyzýval na ďalšie násilie na Ukrajine vrátane útokov na civilistov. Okrem toho sa dovolával „deukrajinizácie“ okupovaných území, okupácie pobaltských štátov a navrhoval odvetné údery proti krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu - vrátane USA, Turecka, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.

Nové sankcie sa týkajú aj ruského televízneho moderátora litovského pôvodu Ernesta Mackevičiusa, ktorý vo večerných správach v štátnej televízii opakovane šíril nepravdivé naratívy o vojne rozpútanej Moskvou proti Kyjevu, o samotnej Ukrajine aj o jej ozbrojených silách.

Napokon Rada EÚ prijala reštriktívne opatrenia aj voči britskému propagandistovi a blogerovi Grahamovi Phillipsovi a francúzskemu novinárovi a blogerovi Adrienovi Bocquetovi.

Phillips zohráva aktívnu úlohu pri ospravedlňovaní vojny proti Ukrajine prostredníctvom dezinformácií a propagandy. Pravidelne nakrúcal v oblastiach okupovaných Ruskom, robil rozhovory so zajatými britskými bojovníkmi a písal propagandistické články o Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.

Bocquet sa zase opakovane profiluje ako šíriteľ propagandy Kremľa v Európe aj v Rusku, a to prostredníctvom príspevkov na svojom účte na sieti X a v rozhovoroch a reportážach pre médiá financované Kremľom. V roku 2022 emigroval do Ruska, kde získal občianstvo.

Svojou činnosťou sú tieto osoby zodpovedné za podporu krokov a politiky ruskej vlády, ktoré podkopávajú demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Európskej únii a na Ukrajine, konštatuje sa v tlačovej správe Rady EÚ pre zahraničné veci.

Po tomto rozhodnutí sa reštriktívne opatrenia v súvislosti s destabilizačnými aktivitami Ruska vzťahujú celkovo na 69 jednotlivcov a 17 subjektov.

Na osoby zaradené na sankčný zoznam sa vzťahuje zmrazenie majetku. Občania členských krajín EÚ a spoločnosti z Únie týmto osobám nesmú poskytovať peňažné prostriedky, finančné aktíva ani ekonomické zdroje. Fyzické osoby zároveň čelia zákazu vstupu na územie EÚ alebo zákazu tranzit cez jej územie.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí