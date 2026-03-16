EÚ uvalila sankcie na 4 osoby spojené s hybridnými aktivitami Ruska
Po tomto rozhodnutí sa reštriktívne opatrenia v súvislosti s destabilizačnými aktivitami Ruska vzťahujú celkovo na 69 jednotlivcov a 17 subjektov.
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné veci sa v pondelok rozhodla prijať reštriktívne opatrenia voči ďalším štyrom jednotlivcom zodpovedným za pokračujúce hybridné aktivity Ruska, najmä za zahraničnú manipuláciu s informáciami a zasahovanie (FIMI) namierené proti EÚ, jej členským štátom a partnerom.
Ako sa uvádza na webe Rady EÚ pre zahraničné veci, na sankčný zoznam zaradili ruského propagandistu Sergeja Kľučenkova, ktorý zohrával aktívnu úlohu pri šírení ruskej propagandy a dezinformácií zameraných na ospravedlňovanie ruskej vojny proti Ukrajine.
Vo svojich televíznych a rozhlasových reláciách Kľučenkov opakovane vyzýval na ďalšie násilie na Ukrajine vrátane útokov na civilistov. Okrem toho sa dovolával „deukrajinizácie“ okupovaných území, okupácie pobaltských štátov a navrhoval odvetné údery proti krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu - vrátane USA, Turecka, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.
Nové sankcie sa týkajú aj ruského televízneho moderátora litovského pôvodu Ernesta Mackevičiusa, ktorý vo večerných správach v štátnej televízii opakovane šíril nepravdivé naratívy o vojne rozpútanej Moskvou proti Kyjevu, o samotnej Ukrajine aj o jej ozbrojených silách.
Napokon Rada EÚ prijala reštriktívne opatrenia aj voči britskému propagandistovi a blogerovi Grahamovi Phillipsovi a francúzskemu novinárovi a blogerovi Adrienovi Bocquetovi.
Phillips zohráva aktívnu úlohu pri ospravedlňovaní vojny proti Ukrajine prostredníctvom dezinformácií a propagandy. Pravidelne nakrúcal v oblastiach okupovaných Ruskom, robil rozhovory so zajatými britskými bojovníkmi a písal propagandistické články o Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.
Bocquet sa zase opakovane profiluje ako šíriteľ propagandy Kremľa v Európe aj v Rusku, a to prostredníctvom príspevkov na svojom účte na sieti X a v rozhovoroch a reportážach pre médiá financované Kremľom. V roku 2022 emigroval do Ruska, kde získal občianstvo.
Svojou činnosťou sú tieto osoby zodpovedné za podporu krokov a politiky ruskej vlády, ktoré podkopávajú demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Európskej únii a na Ukrajine, konštatuje sa v tlačovej správe Rady EÚ pre zahraničné veci.
Po tomto rozhodnutí sa reštriktívne opatrenia v súvislosti s destabilizačnými aktivitami Ruska vzťahujú celkovo na 69 jednotlivcov a 17 subjektov.
Na osoby zaradené na sankčný zoznam sa vzťahuje zmrazenie majetku. Občania členských krajín EÚ a spoločnosti z Únie týmto osobám nesmú poskytovať peňažné prostriedky, finančné aktíva ani ekonomické zdroje. Fyzické osoby zároveň čelia zákazu vstupu na územie EÚ alebo zákazu tranzit cez jej územie.
Ako sa uvádza na webe Rady EÚ pre zahraničné veci, na sankčný zoznam zaradili ruského propagandistu Sergeja Kľučenkova, ktorý zohrával aktívnu úlohu pri šírení ruskej propagandy a dezinformácií zameraných na ospravedlňovanie ruskej vojny proti Ukrajine.
Vo svojich televíznych a rozhlasových reláciách Kľučenkov opakovane vyzýval na ďalšie násilie na Ukrajine vrátane útokov na civilistov. Okrem toho sa dovolával „deukrajinizácie“ okupovaných území, okupácie pobaltských štátov a navrhoval odvetné údery proti krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu - vrátane USA, Turecka, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.
Nové sankcie sa týkajú aj ruského televízneho moderátora litovského pôvodu Ernesta Mackevičiusa, ktorý vo večerných správach v štátnej televízii opakovane šíril nepravdivé naratívy o vojne rozpútanej Moskvou proti Kyjevu, o samotnej Ukrajine aj o jej ozbrojených silách.
Napokon Rada EÚ prijala reštriktívne opatrenia aj voči britskému propagandistovi a blogerovi Grahamovi Phillipsovi a francúzskemu novinárovi a blogerovi Adrienovi Bocquetovi.
Phillips zohráva aktívnu úlohu pri ospravedlňovaní vojny proti Ukrajine prostredníctvom dezinformácií a propagandy. Pravidelne nakrúcal v oblastiach okupovaných Ruskom, robil rozhovory so zajatými britskými bojovníkmi a písal propagandistické články o Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.
Bocquet sa zase opakovane profiluje ako šíriteľ propagandy Kremľa v Európe aj v Rusku, a to prostredníctvom príspevkov na svojom účte na sieti X a v rozhovoroch a reportážach pre médiá financované Kremľom. V roku 2022 emigroval do Ruska, kde získal občianstvo.
Svojou činnosťou sú tieto osoby zodpovedné za podporu krokov a politiky ruskej vlády, ktoré podkopávajú demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Európskej únii a na Ukrajine, konštatuje sa v tlačovej správe Rady EÚ pre zahraničné veci.
Po tomto rozhodnutí sa reštriktívne opatrenia v súvislosti s destabilizačnými aktivitami Ruska vzťahujú celkovo na 69 jednotlivcov a 17 subjektov.
Na osoby zaradené na sankčný zoznam sa vzťahuje zmrazenie majetku. Občania členských krajín EÚ a spoločnosti z Únie týmto osobám nesmú poskytovať peňažné prostriedky, finančné aktíva ani ekonomické zdroje. Fyzické osoby zároveň čelia zákazu vstupu na územie EÚ alebo zákazu tranzit cez jej územie.