EÚ uvalila sankcie na americkú extrémistickú skupinu The Base

Brusel 26. júla (TASR) - Európska únia v piatok označila pôvodne americkú neonacistickú skupinu The Base ("Základňa") pôsobiacu aj v zahraničí za teroristickú organizáciu a s okamžitou platnosťou na ňu uvalila sankcie. Rozhodnutie prijala Rada EÚ na základe dôkazov o zapojení skupiny do teroristických aktivít. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.



The Base, založená v roku 2018 Američanom Rinaldom Nazzarom, si kladie za cieľ zvrhnúť vládu USA, vyvolať rasovú vojnu a vytvoriť takzvaný biely etnoštát. Skupina pôsobí v niekoľkých krajinách vrátane USA, Británie, Švédska, Holandska či Austrálie a podľa informácií z rôznych zdrojov verbuje členov aj medzi bývalými príslušníkmi amerických silových zložiek.



Nazzaro, ktorý v minulosti pracoval pre americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti a pôsobil aj na Blízkom východe, sa po radikalizácii presťahoval do Ruska a údajne vyjadril podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Jeho organizácia sa snaží zradikalizovať jednotlivcov a pripraviť ich na násilné konanie.



Uvalené sankcie znamenajú pre členov skupiny zákaz cestovania, zmrazenie majetku v EÚ a zákaz pre fyzické či právnické osoby v EÚ poskytovať im financie.