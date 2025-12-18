< sekcia Zahraničie
EÚ uvalila sankcie na lode ruskej tieňovej flotily
EÚ tak uvalila sankcie už na takmer 600 lodí tieňovej flotily.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Rada EÚ vo štvrtok rozhodla o uvalení sankcií na ďalších 41 lodí takzvanej ruskej tieňovej flotily. Nové sankcie voči Rusku oznámila aj Británia. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a tlačovej správy Rady EÚ.
Sankcionované lode majú zakázaný prístup do prístavov členských štátov EÚ a už nemôžu využívať širokú škálu námorných dopravných služieb, objasnila Rada EÚ vo svojom vyhlásení.
„Toto opatrenie je zamerané na tankery mimo EÚ, ktoré sú súčasťou tieňovej flotily (ruského prezidenta Vladimira) Putina obchádzajúcej mechanizmus cenového stropu na ropu, alebo podporujú energetický sektor Ruska, ako aj na plavidlá zodpovedné za prepravu vojenského vybavenia pre Rusko alebo zapojené do prepravy ukradnutého ukrajinského obilia a kultúrnych statkov z Ukrajiny,“ uviedla EÚ.
EÚ tak uvalila sankcie už na takmer 600 lodí tieňovej flotily. Tá pozostáva zo starých tankerov, ktoré pomáhajú Rusku udržiavať vývoz ropy. Zväčša nie je jasné vlastníctvo týchto lodí a plavia sa bez bezpečnostnej certifikácie. Mnoho z nich sa plaví v Baltskom mori a preváža ropu cez Fínsky záliv, čo je podľa Sky News kritická trasa pre vývoz energie z Ruska.
Únia v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu uvaľuje sankcie voči Rusku s cieľom oslabiť jeho ekonomickú základňu, zbaviť ho kľúčových technológií a trhov a výrazne obmedziť jeho schopnosť viesť vojnu.
Nové sankcie voči Rusku vo štvrtok oznámila aj Británia, ktorá na svoj sankčný zoznam pridala 24 osôb a subjektov napojených na Rusko vrátane dvoch ropných spoločností Tatnefť a Russnefť. V októbri uvalila Británia sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti — Lukoil a Rosnefť.
Sankcionované lode majú zakázaný prístup do prístavov členských štátov EÚ a už nemôžu využívať širokú škálu námorných dopravných služieb, objasnila Rada EÚ vo svojom vyhlásení.
„Toto opatrenie je zamerané na tankery mimo EÚ, ktoré sú súčasťou tieňovej flotily (ruského prezidenta Vladimira) Putina obchádzajúcej mechanizmus cenového stropu na ropu, alebo podporujú energetický sektor Ruska, ako aj na plavidlá zodpovedné za prepravu vojenského vybavenia pre Rusko alebo zapojené do prepravy ukradnutého ukrajinského obilia a kultúrnych statkov z Ukrajiny,“ uviedla EÚ.
EÚ tak uvalila sankcie už na takmer 600 lodí tieňovej flotily. Tá pozostáva zo starých tankerov, ktoré pomáhajú Rusku udržiavať vývoz ropy. Zväčša nie je jasné vlastníctvo týchto lodí a plavia sa bez bezpečnostnej certifikácie. Mnoho z nich sa plaví v Baltskom mori a preváža ropu cez Fínsky záliv, čo je podľa Sky News kritická trasa pre vývoz energie z Ruska.
Únia v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu uvaľuje sankcie voči Rusku s cieľom oslabiť jeho ekonomickú základňu, zbaviť ho kľúčových technológií a trhov a výrazne obmedziť jeho schopnosť viesť vojnu.
Nové sankcie voči Rusku vo štvrtok oznámila aj Británia, ktorá na svoj sankčný zoznam pridala 24 osôb a subjektov napojených na Rusko vrátane dvoch ropných spoločností Tatnefť a Russnefť. V októbri uvalila Británia sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti — Lukoil a Rosnefť.