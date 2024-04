EÚ uvalila sankcie na milície Hamasu za sexuálne násilie

Brusel 12. apríla (TASR) - Európska únia v piatok uvalila sankcie na vojenské krídla palestínskych hnutí Hamas a Islamský džihád za rozsiahle sexuálne násilie páchané systematicky počas vlaňajších útokov na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



EÚ, ktorá považuje Hamas aj Islamský džihád za teroristické organizácie, vo vyhlásení uviedla, že militanti páchali "rozsiahle a systematické sexuálne a rodovo podmienené násilie, ktoré používali ako vojnovú zbraň", keď 7. októbra 2023 bezprecedentným spôsobom zaútočili na juh Izraela, kde zabili 1170 ľudí, väčšinou civilistov.



Na sankčný zoznam v oblasti ľudských práv EÚ pribudli ozbrojené krídlo Brigády Izzadína Kasáma a elitná jednotka Nuchba hnutia Hamas a brigády al-Kuds Islamského džihádu. Na tieto organizácie sa bude vzťahovať zmrazenie aktív aj zákaz cestovať do EÚ. Zároveň sa zakazuje priamo alebo nepriamo poskytovať im finančné prostriedky.



EÚ tiež uviedla, že militanti Hamasu sa dopustili aj "znásilňovania a následných vrážd neplnoletých žien, mrzačenia mŕtvol, ako aj pohlavných orgánov". Obvinila ich aj z "cielených únosov žien a dievčat".



Rozhodnutie uvaliť sankcie je súčasťou dohody členských štátov EÚ, ktorá predpokladá aj uvalenie obmedzení na násilných izraelských osadníkov na západnom brehu Jordánu.



Izrael v reakcii na októbrový útok militantov, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy, spustil masívnu vojenskú operáciu v palestínskej enkláve s cieľom zlikvidovať Hamas. Podľa Hamasom riadených úradov si operácia dosiaľ vyžiadala prinajmenšom 33.364 obetí, prevažne žien a detí.



K počtu obetí podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý mnohé krajiny sveta považujú za teroristickú organizáciu, to popiera.