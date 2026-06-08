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EÚ uvalila sankcie na námorné veliteľstvo Revolučných gárd
EÚ v písomnom vyhlásení uviedla, že na svoj sankčný zoznam zaradila veliteľstvo námorníctva IRGC v provincii Hormozgán a Mohamada Akbarzádeha a Hamída Hosejního.
Autor TASR
Nikózia 8. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila, že za ohrozovanie slobody námornej dopravy v Hormuzskom prielive uvalila sankcie na dvoch iránskych občanov a na jednotku iránskych Revolučných gárd (IRGC). Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
EÚ v písomnom vyhlásení uviedla, že na svoj sankčný zoznam zaradila veliteľstvo námorníctva IRGC v provincii Hormozgán a Mohamada Akbarzádeha a Hamída Hosejního.
Akbarzádeh je zástupcom veliteľa pre politické záležitosti námorníctva IRGC a Hosejní predstaviteľom Iránskeho zväzu vývozcov ropy, plynu a petrochemických produktov.
„Kroky Iránu sú neprijateľné. V reakcii na to členské štáty schválili sankcie proti iránskym subjektom a osobám zapojeným do narúšania tranzitu cez Hormuzský prieliv,“ uviedla šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová na tlačovej konferencii na Cypre.
Reuters pripomína, že Teherán Hormuzský prieliv uzavrel po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán. Cez túto kľúčovú námornú trasu sa za normálnych okolností prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.
EÚ v písomnom vyhlásení uviedla, že na svoj sankčný zoznam zaradila veliteľstvo námorníctva IRGC v provincii Hormozgán a Mohamada Akbarzádeha a Hamída Hosejního.
Akbarzádeh je zástupcom veliteľa pre politické záležitosti námorníctva IRGC a Hosejní predstaviteľom Iránskeho zväzu vývozcov ropy, plynu a petrochemických produktov.
„Kroky Iránu sú neprijateľné. V reakcii na to členské štáty schválili sankcie proti iránskym subjektom a osobám zapojeným do narúšania tranzitu cez Hormuzský prieliv,“ uviedla šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová na tlačovej konferencii na Cypre.
Reuters pripomína, že Teherán Hormuzský prieliv uzavrel po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán. Cez túto kľúčovú námornú trasu sa za normálnych okolností prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.