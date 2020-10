EÚ uvalila sankcie na oligarchu Prigožina, tzv. Putinovho kuchára

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska únia uvalila sankcie na vplyvného ruského podnikateľa Jevgenija Prigožina, známeho aj pod prezývkou "Putinov kuchár".



Ako vo štvrtok informovala agentúra Interfax, Európska únia považuje Prigožina za jedného z ľudí, ktorí sú zapletení do najmä do dodávok zbraní do Líbye, čo predstavuje porušenie zbrojeného embarga uvaleného na Líbyu Bezpečnostnou radou OSN. Podľa EÚ tak Prigožin "ohrozuje mier, stabilitu a bezpečnosť" v Líbyi.



Prigožin sa podľa EÚ angažuje v činnosti Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti. Jej príslušníci sa aktívne zapojili do rôznych konfliktov, vrátane operácií v občianskej vojne v Sýrii, kde bojovali na strane sýrskej vlády, ako aj v rokoch 2014-15 vo vojne v Donbase na východe Ukrajiny. Tam bojovali po boku proruských separatistov. Koncom roku 2019 sa objavili správy, že sa tzv. vagnerovci začali angažovať aj v Afrike či vo Venezuele.



Vagnerova armáda je podľa mnohých médií majetkom miliardára Prigožina, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V Rusku je oligarcha Prigožin známy aj pod prezývkou "Putinov kuchár", čo súvisí s jeho reštauračným biznisom. Jeho cateringová firma postupne dodávala jedlo do väčšiny škôl v Petrohrade, v Moskve a pre 90 percent ruskej armády. Jeho firma zásobovala aj Kremeľ.



V Rusku bol Prigožin dlho pomerne neznámy, kým sa nezačali objavovať informácie o jeho aktivitách v iných oblastiach: jeho meno sa spomína v súvislosti s petrohradskou "fabrikou na (internetových) trollov" či o spomínanom financovaní žoldnierov v zahraničí.



O Prigožinovi je známe aj to, že niekoľko rokov svojho života strávil vo väzení.