EÚ uvalila sankcie na osoby napojené na Rusko

Brusel 15. júla (TASR) - Rada EÚ v utorok v Bruseli rozhodla o uvalení sankcií na sedem jednotlivcov a tri subjekty s väzbami na Moskvu. Blok ich viní zo snáh destabilizovať Moldavsko pred septembrovými parlamentnými voľbami, informuje TASR podľa tlačového vyhlásenia Rady EÚ a správy agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí a zástupcovia krajín EÚ prijali rozhodnutie na zasadnutí v Bruseli. Opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania.



Cieľom reštrikcií sú osoby s väzbami na prokremeľského podnikateľa a politika Ilana Šora, ktorý je na sankčnom zozname EÚ už od apríla 2023.



Únia zaradila na zoznam aj spoločnosť A7 s prepojeniami na Rusko. Podľa EÚ sa podieľala na pokusoch ovplyvniť minuloročné prezidentské voľby v Moldavsku a referendum o ústavnom zakotvení vstupu krajiny do Únie.



„Moldavsko sa teraz pripravuje na veľmi dôležité voľby, parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia na jeseň,... a budú hlavným cieľom hybridnej vojny Moskvy,“ uviedla šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Doplnila, že EÚ poskytne Moldavsku ďalšiu podporu na boj proti hybridným hrozbám.



Rusko sa podľa eurobloku snaží zasahovať do vnútorných záležitostí Moldavska odvtedy, čo sa krajina po voľbách v roku 2020 a nástupe prezidentky Maie Sanduovej vydala na proeurópsky kurz, poznamenala AFP.



Členské krajiny dvadsaťsedmičky v utorok rozhodli aj o uvalení sankcií na päť osôb údajne zodpovedných za závažné porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv a za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Rusku. Ďalšie opatrenia sa týkajú ôsmich ľudí a jedného subjektu v Iráne, ako aj troch osôb, ktoré sa údajne zapojili do trestnej činnosti a násilia gangov na Haiti, uviedla Rada EÚ v tlačových vyhláseniach.