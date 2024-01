EÚ uvalila sankcie na podporovateľov Hamasu

Brusel 19. januára (TASR) – Európska únia sa v novom kole sankcií zamerala na podporovateľov palestínskeho militantného hnutia Hamas, vyplýva z informácií zverejnených v piatok v Úradnom vestníku Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Prvá fáza sankcií sa dotkla šiestich osôb. Sú medzi nimi podporovatelia organizácie zo Sudánu a Alžírska a tiež osoby, ktoré v prospech hnutia údajne prali peniaze.



Medzi sankcionovanými je aj Músá Dúdín, ktorého EÚ považuje za člena politbyra Hamasu.



Uvalenie sankcií zo strany EÚ znamená zmrazenie všetkých financií a iných ekonomických prostriedkov sankcionovaných osôb. Sankcie im zároveň zakazujú vstup na územie EÚ a prijímanie aktív a ekonomických zdrojov z územia Únie.



EÚ k uvaleniu sankcií pristúpila po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Hamas a ďalší militanti počas neho zabili približne 1200 Izraelčanov a približne 250 ich odvliekli do Pásma Gazy.



Nový sankčný nástroj by malo byť v budúcnosti možné použiť aj proti organizácii Palestínsky islamský džihád (PIJ), ktorá sa tiež zapojila do útoku militantov zo 7. októbra. PIJ je považovaný za jeden z najradikálnejších militantných skupín na Blízkom východe a jeho členovia z Pásma Gazy raketami často ostreľujú Izrael. Predpokladá sa však, že PIJ nie je taký mocný ako Hamas, ktorý v Pásme Gazy vládne.