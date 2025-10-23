< sekcia Zahraničie
EÚ uvalila sankcie na Rusa. Na univerzite prednáša ako obísť sankcie
Členské štáty Európskej únie vo štvrtok schválili 19. balík sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Brusel/Moskva 23. októbra (TASR) - Súčasťou najnovšieho balíka sankcií Európskej únie (EÚ) schváleného vo štvrtok je aj uvalenie cestovného zákazu a zmrazenie aktív rektorovi moskovskej Vysokej školy ekonomickej (Vysšaja škola ekonomiky, VŠE) Nikitovi Anisimovi. Ten tento rok otvoril magisterský kurz o obchádzaní európskych sankcií, píše TASR podľa správy denníka The Guardian.
Členské štáty Európskej únie vo štvrtok schválili 19. balík sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Na zoznam reštriktívnych opatrení pribudlo 69 entít a sankcie cielia na kľúčové sektory ruskej ekonomiky vrátane energetiky, financií a vojensko-priemyselného komplexu. Balík zahŕňa aj prísnejšiu kontrolu pohybu ruských diplomatov v rámci schengenu a opatrenia proti osobám zodpovedným za únosy ukrajinských detí.
