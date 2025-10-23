Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Zahraničie

EÚ uvalila sankcie na Rusa. Na univerzite prednáša ako obísť sankcie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok schválili 19. balík sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine.

Autor TASR
Brusel/Moskva 23. októbra (TASR) - Súčasťou najnovšieho balíka sankcií Európskej únie (EÚ) schváleného vo štvrtok je aj uvalenie cestovného zákazu a zmrazenie aktív rektorovi moskovskej Vysokej školy ekonomickej (Vysšaja škola ekonomiky, VŠE) Nikitovi Anisimovi. Ten tento rok otvoril magisterský kurz o obchádzaní európskych sankcií, píše TASR podľa správy denníka The Guardian.

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok schválili 19. balík sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Na zoznam reštriktívnych opatrení pribudlo 69 entít a sankcie cielia na kľúčové sektory ruskej ekonomiky vrátane energetiky, financií a vojensko-priemyselného komplexu. Balík zahŕňa aj prísnejšiu kontrolu pohybu ruských diplomatov v rámci schengenu a opatrenia proti osobám zodpovedným za únosy ukrajinských detí.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov