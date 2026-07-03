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EÚ uvalila sankcie na šiestich Rusov spojených s otravou Navaľného
Navaľnyj zomrel v ruskej trestaneckej kolónii za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu.
Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Rada EÚ v piatok oznámila, že uvalila sankcie na šiestich Rusov, zväčša vedcov a výskumníkov, zapojených do vývoja toxínu, ktorý zrejme zapríčinil smrť opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informuje o tom TASR.
Navaľnyj zomrel v ruskej trestaneckej kolónii za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Viacero európskych krajín pri laboratórnej analýze vzoriek z jeho tela zistilo smrtiaci toxín známy ako epibatidín.
Toxín pochádza z ekvádorských žiab, u nás známych ako pralesničky trojfarebné, a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Moskva požadovala od európskych krajín, ktoré ju obviňujú z otrávenia Navaľného, aby na podporu svojich obvinení predložili konkrétne údaje.
Sankcie sa podľa vyhlásenia Rady EÚ týkajú vedcov a výskumníkov z vojenskej oblasti. Niektorí pracovali vo výskumnom centre SC Signal, kde sa zaoberali a vydávali vedecké články o syntéze epibatidínu. Tým sa údajne podieľali na jeho vývoji ako chemickej zbrane. Medzi sankcionovanými je aj šéf laboratória SC Signal Igor Babkin.
Osoby zaradené na sankčný zoznam podliehajú zmrazeniu aktív. Poskytovanie finančných prostriedkov alebo iných zdrojov, priamo či nepriamo, týmto osobám je zakázané. Zakázané je tiež ich vycestovanie do krajín EÚ.
Navaľnyj zomrel v ruskej trestaneckej kolónii za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Viacero európskych krajín pri laboratórnej analýze vzoriek z jeho tela zistilo smrtiaci toxín známy ako epibatidín.
Toxín pochádza z ekvádorských žiab, u nás známych ako pralesničky trojfarebné, a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Moskva požadovala od európskych krajín, ktoré ju obviňujú z otrávenia Navaľného, aby na podporu svojich obvinení predložili konkrétne údaje.
Sankcie sa podľa vyhlásenia Rady EÚ týkajú vedcov a výskumníkov z vojenskej oblasti. Niektorí pracovali vo výskumnom centre SC Signal, kde sa zaoberali a vydávali vedecké články o syntéze epibatidínu. Tým sa údajne podieľali na jeho vývoji ako chemickej zbrane. Medzi sankcionovanými je aj šéf laboratória SC Signal Igor Babkin.
Osoby zaradené na sankčný zoznam podliehajú zmrazeniu aktív. Poskytovanie finančných prostriedkov alebo iných zdrojov, priamo či nepriamo, týmto osobám je zakázané. Zakázané je tiež ich vycestovanie do krajín EÚ.