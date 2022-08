EÚ uvalila sankcie na ukrajinského exprezidenta Janukovyča

Brusel 4. augusta (TASR) – Členské štáty Európskej únie uvalili vo štvrtok sankcie na bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča a jeho syna Olexandra. Dôvodom sú obvinenia z účasti na ohrozovaní bezpečnosti Ukrajiny. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP a vyhlásenia zverejneného na webe Rady EÚ.



Rada EÚ vo večernom oznámení uviedla, že Janukovyčovcov pridala na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia zavedené v reakcii na neodôvodnenú a nevyprovokovanú ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Sankcie znamenajú zákaz vydania víz EÚ a zmrazenie ich majetku v Únii.



Janukovyč a jeho syn zohrávajú rolu "pri narúšaní alebo ohrozovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, ako aj jej stability a bezpečnosti", píše sa vo vyhlásení. Sankcie voči Olexandrovi Janukovyčovi sa týkajú aj finančných transakcií so separatistickými skupinami v Donbase na východe Ukrajiny.



Proruský Janukovyč bol prezidentom od roku 2010, zosadili ho počas protestov v roku 2014, keď odmietol podpísať asociačnú dohodu s EÚ. Utiekol do Ruska a v rodnej krajine ho za vlastizradu v neprítomnosti odsúdili na 13 rokov väzenia.



Sankčný dokument publikovaný vo štvrtok v Úradnom vestníku EÚ obviňuje Janukovyča z toho, že plánuje návrat k moci ak by sa Rusku počas invázie na Ukrajine podarilo zvrhnúť prezidenta Volodomyra Zelenského.