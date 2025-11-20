< sekcia Zahraničie
EÚ uvalila sankcie na zástupcu veliteľa sudánskych polovojenských síl
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) vo štvrtok uvalila sankcie na zástupcu veliteľa sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) za „závažné a pretrvávajúce zverstvá“ po dobytí mesta al-Fášir v regióne Dárfúr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polovojenská skupina RSF dobyla al-Fášir 26. októbra a zmocnila sa tak poslednej bašty pravidelnej armády v regióne Darfúr. Po 18 mesiacoch obliehania a bombardovania preživší hlásili popravy, rabovanie či znásilňovanie tamojšieho obyvateľstva.
EÚ preto oznámila, že zmrazí majetok a zakáže vydávať víza bratovi a zástupcovi veliteľa RSF Abdelrahímovi Hamdánovi Daklúovi. „Európska únia najdôraznejšie odsudzuje závažné a pretrvávajúce zverstvá páchané Silami rýchlej podpory v Sudáne, a to aj po obsadení mesta al-Fášir,“ uviedla EÚ s tým, že etnicky motivované vraždy a systematické sexuálne násilie „môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti“.
RSF v občianskej vojne bojujú s pravidelnou armádou od apríla 2023. Jej veliteľom je Abdal Fattáh Burhán, RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.
Americký prezident Donald Trump v stredu po návšteve saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v Bielom dome prisľúbil, že na riešení vojny v Sudáne „začne pracovať“.
