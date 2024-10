EÚ uvalila sankcie v súvislosti s destabilizáciou Moldavska

Brusel/Kišiňov 15. októbra (TASR) - Európska únia v pondelok oznámila, že na päť osôb a jeden subjekt uvalila sankcie za konanie vedúce k destabilizácii Moldavska. Sankcie sú namierené proti ruskému vplyvu v Moldavsku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku či zákaz cestovania a zameriavajú sa najmä na kľúčových ľudí v Gagauzsku. Na sankčnom zozname pribudla napríklad proruská guvernérka Gagauzska Evghenia Gutulová alebo mimovládna organizácia Evrazia so sídlom v Rusku, ktorá presadzuje ruské záujmy v zahraničí. Celkovo je v súčasnosti na sankčnom zozname EÚ 16 osôb a dva subjekty.



Moldavská vláda nové sankcie EÚ víta. "Je to dôležitý krok pri budovaní odolnosti a v boji proti škodlivému vplyvu v Moldavsku," uviedol minister zahraničných vecí Moldavska Mihai Popsoi prostredníctvom sociálnej siete X.



Sankcie prichádzajú krátko pred moldavskými prezidentskými voľbami 20. októbra. Súčasná prezidentka Maia Sanduová sa usiluje o druhé funkčné obdobie v úrade. Popri voľbe prezidenta budú moldavskí občania v referende rozhodovať o zakotvení členstva v EÚ ako "strategického cieľa" v ústave. Moldavská polícia obviňuje Rusko zo zasahovania do volieb, čo Moskva odmieta.