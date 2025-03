EÚ uvoľní pre Mjanmarsko núdzovú pomoc vo výške 2,5 milióna eur

Brusel 28. marca (TASR) - Európska únia uvoľní pre Mjanmarsko prvotnú núdzovú pomoc vo výške 2,5 milióna eur. Reaguje tak na piatkové silné zemetrasenia, pri ktorých v krajine zahynulo najmenej 144 ľudí a množstvo ich je stále uväznených pod troskami budov. Oznámila to v piatok Európska komisia (EK), informuje TASR.



„Táto nová humanitárna pomoc pomôže zachrániť životy a riešiť bezprostredné potreby najzraniteľnejších ľudí v Mjanmarsku so zameraním na vysídlené a konfliktom postihnuté komunity,“ uviedla Komisia v tlačovej správe.



EÚ tiež aktivovala svoju satelitnú službu Copernicus, aby uľahčila hodnotenie vplyvu zemetrasenia. EK okrem toho spolu so svojimi humanitárnymi partnermi podľa vyhlásenia hodnotí situáciu a potreby v krajine s cieľom zmobilizovať ďalšiu pomoc Únie.



„Týmto novým príspevkom sa celkové financovanie humanitárnej pomoci EÚ pre Mjanmarsko v roku 2025 zvýši na viac ako 35 miliónov eur,“ spresnila EK.



EÚ poskytuje Mjanmarsku humanitárnu pomoc od roku 1994, pričom celková výška finančných prostriedkov dosiahla viac ako 446 miliónov eur. Únijná pomoc zahŕňa potraviny, výživu, čistú vodu a hygienu, ochranu, vzdelávanie v núdzových situáciách či pomoc pri budovaní pripravenosti na katastrofy v krajine.



Humanitárna pomoc bloku sa podľa Komisie poskytuje priamo prostredníctvom dôkladne preverených humanitárnych organizácií v celej krajine, kde sú potreby najväčšie, a v súlade s humanitárnymi zásadami humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti.