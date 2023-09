EÚ uvoľní Tunisku 127 miliónov eur na pomoc s migráciou i rozpočtom

Brusel 22. septembra (TASR) — Európska únia v najbližších dňoch uvoľní Tunisku prvých 127 miliónov eur v súlade s júlovou dohodou zameranou na boj proti nelegálnej migrácii. Informovala o tom podľa agentúry AFP v piatok hovorkyňa Európskej komisie (EK).



EÚ a Tunisko v júli podpísali memorandum o strategickom partnerstve, ktoré má pomôcť spomaliť nelegálnu migráciu do Európy.



Na základe tejto dohody dostane Tunisko, zápasiace s hospodárskou krízou, od EK 105 miliónov eur na obmedzenie nelegálnej migrácie, 150 miliónov eur na pomoc s rozpočtom a 900 miliónov eur na dlhodobú pomoc.



Výmenou za finančnú pomoc by Tunisko malo razantnejšie zasahovať proti prevádzačom a nelegálnej migrácii, aby sa znížili počty ľudí, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú cez Stredozemné more do Európy.



Európska ombudsmanka Emily O'Reillyová minulý týždeň požiadala EK, aby ubezpečila, že zmluva s Tuniskom nebude porušovať normy v oblasti ľudských práv.



Túto otázku nastolili aj poslanci Európskeho parlamentu, ktorí poukázali na to, že stovky migrantov zo subsaharskej Afriky nachádzajúcich sa v Tunisku mali v posledných mesiacoch odviezť do púšte pri hraniciach s Líbyou, kde ich následne nechali bez vody a potravín.



Tunisko sa voči kritike ohradilo, minulý týždeň navyše zakázalo delegácii EP vstúp na svoje územie.