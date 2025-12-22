< sekcia Zahraničie
EÚ uvoľnila 2,3 miliardy eur na finančné potreby Ukrajiny
Komisia objasnila, že platba nasledovala po úspešnej implementácii reforiem v strategicky dôležitých oblastiach.
Autor TASR
Brusel 22. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyplatila Ukrajine 2,3 miliardy eur na podporu jej verejných financií a správy. Ide o šiestu pravidelnú platbu z Nástroja pre Ukrajinu, ktorý EÚ používa na podporu obnovy krajiny a reforiem, ako aj jej napredovania k členstvu v eurobloku. Komisia zároveň oznámila úspešné presťahovanie tepelnej elektrárne z Litvy na Ukrajinu. Elektráreň bude podľa vyjadrenia Komisie zásobovať energiou milión Ukrajincov, píše TASR.
Nástroj pre Ukrajinu pomáha podľa EK stabilizovať štátny rozpočet Ukrajiny, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. Zároveň Kyjevu umožňuje pokročiť v štrukturálnych reformách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho európsku integráciu.
„S touto šiestou tranžou EÚ vyplatila od marca 2024 v rámci plánu pre Ukrajinu už 26,8 miliardy eur, čo predstavuje takmer 70 percent prostriedkov dostupných v rámci prvého piliera ukrajinského fondu,“ uviedla EK.
Komisia objasnila, že platba nasledovala po úspešnej implementácii reforiem v strategicky dôležitých oblastiach vrátane verejného finančného riadenia, súdneho systému, finančných trhov, decentralizácie regionálnej politiky, agropotravinárskeho sektora, riadenia kritických surovín a zelenej transformácie a životného prostredia. „Tieto reformy ukazujú, ako ukrajinský fond priamo podporuje pokrok v praxi, a to aj vo vojnových podmienkach,“ konštatovala.
Komisárka EÚ pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že Ukrajina napriek vojenskej agresii Ruska realizuje reformy pozoruhodne rýchlo. „EÚ prostredníctvom ukrajinského fondu podporuje reformy, ktoré približujú Ukrajinu k EÚ a zároveň rieši kritické potreby vrátane energetickej bezpečnosti počas zimy. Ukrajinský fond bude naďalej potrebný na udržanie tempa reforiem a ukrajinskej európskej budúcnosti,“ povedala.
O čiastkovú platbu požiadala Ukrajina 11. novembra. Rada 11. decembra schválila hodnotenie Komisie, na základe ktorého Ukrajina splnila osem reformných indikátorov súvisiacich s touto šiestou pravidelnou štvrťročnou platbou, ako aj jeden nezodpovedaný indikátor zo štvrtej platby, uviedla vo vyhlásení EK.
Okrem toho Komisia oznámila, že úspešne presťahovala celú tepelnú elektráreň z Litvy na Ukrajinu a dokončila tak doteraz najväčšiu koordinovanú logistickú operáciu. Elektráreň má dodávať energiu približne miliónu Ukrajincov.
„Týmto bezprecedentným krokom sa po neustálych ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru obnovila kritická energetická kapacita a priamo sa posilnila štátna energetická sieť,“ uviedla EK.
EÚ svojou podporou pre energetický sektor Ukrajiny pomohla uspokojiť potreby deviatich miliónov ľudí vrátane dodania 9500 elektrických generátorov a 7200 transformátorov prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ.
Komisia celkovo vyčlenila pre humanitárne programy na Ukrajine vyše 1,2 miliardy eur a dodala viac než 160.000 ton pomoci.
Nástroj pre Ukrajinu pomáha podľa EK stabilizovať štátny rozpočet Ukrajiny, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. Zároveň Kyjevu umožňuje pokročiť v štrukturálnych reformách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho európsku integráciu.
„S touto šiestou tranžou EÚ vyplatila od marca 2024 v rámci plánu pre Ukrajinu už 26,8 miliardy eur, čo predstavuje takmer 70 percent prostriedkov dostupných v rámci prvého piliera ukrajinského fondu,“ uviedla EK.
Komisia objasnila, že platba nasledovala po úspešnej implementácii reforiem v strategicky dôležitých oblastiach vrátane verejného finančného riadenia, súdneho systému, finančných trhov, decentralizácie regionálnej politiky, agropotravinárskeho sektora, riadenia kritických surovín a zelenej transformácie a životného prostredia. „Tieto reformy ukazujú, ako ukrajinský fond priamo podporuje pokrok v praxi, a to aj vo vojnových podmienkach,“ konštatovala.
Komisárka EÚ pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že Ukrajina napriek vojenskej agresii Ruska realizuje reformy pozoruhodne rýchlo. „EÚ prostredníctvom ukrajinského fondu podporuje reformy, ktoré približujú Ukrajinu k EÚ a zároveň rieši kritické potreby vrátane energetickej bezpečnosti počas zimy. Ukrajinský fond bude naďalej potrebný na udržanie tempa reforiem a ukrajinskej európskej budúcnosti,“ povedala.
O čiastkovú platbu požiadala Ukrajina 11. novembra. Rada 11. decembra schválila hodnotenie Komisie, na základe ktorého Ukrajina splnila osem reformných indikátorov súvisiacich s touto šiestou pravidelnou štvrťročnou platbou, ako aj jeden nezodpovedaný indikátor zo štvrtej platby, uviedla vo vyhlásení EK.
Okrem toho Komisia oznámila, že úspešne presťahovala celú tepelnú elektráreň z Litvy na Ukrajinu a dokončila tak doteraz najväčšiu koordinovanú logistickú operáciu. Elektráreň má dodávať energiu približne miliónu Ukrajincov.
„Týmto bezprecedentným krokom sa po neustálych ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru obnovila kritická energetická kapacita a priamo sa posilnila štátna energetická sieť,“ uviedla EK.
EÚ svojou podporou pre energetický sektor Ukrajiny pomohla uspokojiť potreby deviatich miliónov ľudí vrátane dodania 9500 elektrických generátorov a 7200 transformátorov prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ.
Komisia celkovo vyčlenila pre humanitárne programy na Ukrajine vyše 1,2 miliardy eur a dodala viac než 160.000 ton pomoci.