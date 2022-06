EÚ uvoľňuje 20 miliónov eur na podporu ukrajinských startupov

Brusel 9. júna (TASR) - Európska komisia vo štvrtok oznámila, že ukrajinským startupom poskytne pomoc v celkovej výške 20 miliónov eur, informovala agentúra DPA.



V tlačovej správe vydanej v Bruseli sa uvádza, že v rámci tejto iniciatívy, ktorá zahŕňa cielenú zmenu pracovného programu Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2022, môže dostať najmenej 200 ukrajinských začínajúcich technologických podnikov finančnú podporu až do výšky 60.000 eur.



Okrem toho im EIC ponúkne nefinančnú podporu, ako napríklad poradenské služby a služby spojené s nadväzovaním kontaktov.



Táto iniciatíva podľa vyhlásenia EK posilní schopnosť ukrajinských inovátorov komunikovať s európskym inovačným ekosystémom, vstupovať na nové trhy a využívať európske nástroje financovania.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že Ukrajina sa teraz bráni proti ruskej vojenskej agresii, ale rovnako dôležité pre túto krajinu je, "aby sa pozerala do budúcnosti".



Ukrajinskú startupovú scénu označila von der Leyenová za dynamickú, pričom uviedla, že Ukrajina má veľký potenciál.



Podľa názoru šéfky EK "je veľmi dôležité zachovať túto kapacitu a umožniť inovatívnym ukrajinským technologickým spoločnostiam rásť a viac sa integrovať do európskeho inovačného ekosystému".



"Chceme, aby rozšírili svoje aktivity na európske trhy a za ich hranice," dodala.



Komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla, že pred ruskou inváziou na ukrajinskej technologickej startupovej scéne fungovalo viac ako 1600 startupov.



Vysvetlila, že cieľom novej iniciatívy EK je zachovať tento stav, posilniť prepojenie s európskym inovačným ekosystémom a zabezpečiť, aby sa ukrajinské začínajúce podniky mohli stať kľúčovou hnacou silou pri obnove ukrajinského hospodárstva.



Tento aspekt prízvukovala vo svojom vyjadrení na tlačovej konferencii v Bruseli aj podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľha Stefanišynová, dodala DPA.