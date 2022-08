EÚ už dva mesiace nasadzuje spoločné sily na boj s lesnými požiarmi

Brusel 18. augusta (TASR) - Európska únia už dva mesiace nasadzuje spoločné sily na boj s lesnými požiarmi v rôznych štátoch Európy. Informovala o tom vo štvrtok Európska komisia (EK).



Za posledné dva mesiace bolo v celej Európe nasadených 29 hasičských lietadiel a osem hasičských vrtuľníkov ako reakcia na žiadosti o pomoc zaslané prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



K lietadlám a vrtuľníkom sa pridalo 369 hasičov zasahujúcich v oblasti požiarov a viac ako 105 hasičských vozidiel.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v tejto súvislosti povedal, že Európu čaká náročné leto. V priebehu neho bolo zatiaľ len do polovice augusta spálených už vyše 700.000 hektárov lesov, čo je najvyššia letná hodnota od roku 2006.



Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol doposiaľ deväťkrát aktivovaný, a to piatimi európskymi krajinami, pričom členské štáty EÚ prejavili bezprecedentnú mieru solidarity s regiónmi postihnutými lesnými požiarmi.



Lenarčič odkázal, že EK situáciu aj naďalej pozorne a nepretržite monitoruje prostredníctvom svojho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie so sídlom v Bruseli a v prípade potreby čo najrýchlejšie zmobilizuje potrebnú pomoc.



Pri hasení lesných požiarov sa podľa Lenarčiča opäť osvedčila služba EÚ pre družicové núdzové mapovanie Copernicus. O zaslanie reálnych údajov v reálnom čase, ktoré pomáhajú požiarnikom a záchrancom pri hasení lesných požiarov požiadalo 46-krát 15 krajín.



Okrem toho približne 150 hasičov z Bulharska, Rumunska, Nemecka, Francúzska, Fínska a Nórska bolo v júli a auguste nasadených do Grécka na pomoc miestnym hasičom.



Členské štáty EÚ môžu aktivovať Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany – RescEU – a požiadať o pomoc pri hasení lesných požiarov. RescEU posilňuje reakciu eurobloku v oblasti civilnej ochrany zriadením rezervy, ktorá sa mobilizuje vždy vtedy, keď nie sú k dispozícii iné vnútroštátne prostriedky na zvládanie lesných požiarov alebo iných kríz spôsobených vyčíňaním prírodných živlov či kríz v oblasti verejného zdravia.