EÚ už Rusku zmrazila vyše 17 miliárd dolárov

Brusel 29. októbra (TASR) - Európska únia už v rámci sankcií zmrazila Rusku majetok v celkovej výške viac než 17 miliárd eur. Uviedol to eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, ktoré v sobotu citovala agentúra DPA.



"Doposiaľ boli zmrazené aktíva 90 ľudí, čo predstavuje viac než 17 miliárd v siedmich členských štátoch, z toho 2,2 miliardy v Nemecku," povedal Reynders v rozhovore pre médiá z nemeckej skupiny Funke.



Od masívneho ruského vpádu na Ukrajinu, ku ktorému došlo vyše pred ôsmimi mesiacmi, uvalili štáty EÚ na putinovské Rusko už osem balíkov sankcií.



Ukrajinskí politici opakovane žiadajú, aby sa zablokované ruské financie použili na rekonštrukciu vojnou zničenej Ukrajiny.



Podľa komisára Reyndersa by ich bolo možné na tento účel využiť v prípade, ak by išlo o zdroje pochádzajúce z trestnej činnosti. Varoval však, že zmrazené ruské vklady na nápravu obrovských vojnových škôd na Ukrajine ani zďaleka nestačia.



V rámci západných sankcií boli zablokované aj devízové rezervy ruskej centrálnej banke vo výške 300 miliárd eur. Reynders hypoteticky pripustil, že by tieto prostriedky mohli poslúžiť ako záruka, že sa Rusko v budúcnosti dobrovoľne zapojí do rekonštrukcie Ukrajiny, uvádza DPA.