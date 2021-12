EÚ a Británia sa dohodli na rybolovných kvótach v spoločných vodách

Brusel 22. decembra (TASR) - Európska únia uzavrela s Britániou pobrexitovú dohodu o kvótach na rybolov v spoločných vodách na rok 2022. Oznámil to v stredu na Twitteri eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Utorková dohoda pokrýva pravidlá o "zdieľanom a spoločne riadenom rybolove v spoločných vodách EÚ a Británie. Je založená na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach," uviedol eurokomisár.



Európska rada uviedla, že dohodu preskúmali právni experti a platná bude od 1. januára 2022. Momentálne je pripravená na preklad do ďalších únijných jazykov.



Ide o prvú takúto pobrexitovú dohodu medzi EU a Britániou. Väčšina pravidiel pre spoločný rybolov totiž prestala platiť v januári tohto roku, keď Británia vystúpila z Únie.



Minulý týždeň Sinkevičius ešte tvrdil, že medzi Úniou a Britániou nedošlo k žiadnej dohode, a to aj napriek údajnému "maximálnemu úsiliu" zo strany Bruselu. EÚ by tak na budúci rok dočasne uplatňovala rybolovné limity podľa pravidiel z roku 2021.



V rámci dohody o obchode a spolupráci, ktorá stanovuje pobrexitové vzťahy, musia Únia s Britániou rokovať o kvótach na rybolov každoročne, a to s ohľadom na udržateľnosť. Mimovládne organizácie však dohodu označili ako nespĺňajúcu podmienku neudržateľnosti.



"Pokračujú tým v uprednostňovaní krátkodobých obchodných záujmov pred dlhodobou udržateľnosťou. Tú by potrebovali rovnako ryby, ako aj rybári. Populácia rýb je týmto ohrozená," uviedla vo vyhlásení organizácia ClientEarth.



Dohodou by sa tiež mali prekonať nezhody medzi Francúzskom a Britániou o vydávaní licencií francúzskym rybárskym lodiam na lov rýb v britských teritoriálnych vodách.



Britsko-európska dohoda bola dosiahnutá v ten istý deň ako samostatná dohoda o kvótach na rybolov medzi Britániou a Nórskom. Oslo taktiež rokuje s Bruselom o rybolove v spoločných vodách.