EÚ v októbri sprostredkuje rokovania medzi Arménskom a Azerbajdžanom

Granada 6. októbra (TASR) - Európska únia sprostredkuje v októbri rokovania medzi lídrami Arménska a Azerbajžanu s cieľom zmierniť ich vzájomné rozpory po úspešnej ofenzíve Baku v Náhornom Karabachu. Uviedol to vo štvrtok predseda Európskej Rady Charles Michel. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Cieľom je uskutočniť toto stretnutie do konca októbra," povedal Michel na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva (ECP) v španielskej Granade. EÚ dátum podľa jeho slov napevno určí spolu s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom a azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom.



Azerbajdžan minulý mesiac počas ofenzívy prevzal kontrolu nad Náhorným Karabachom, o ktorý sa s Arménskom sporia už celé desaťročia. Región odvtedy opustili takmer všetci zo 120.000 etnických Arménov.



Lídri členských krajín EÚ plánovali rokovania predstaviteľov Azerbajdžanu a Arménska už počas štvrtkového summitu EPC v Granade. Alijev to však odmietol pre "protiazerbajdžanské nálady" ostatných účastníkov.



Alijevov poradca vo štvrtok na sociálnych sieťach uviedol, že Azerbajdžan je pripravený na trojstranné stretnutie v Bruseli vo formáte EÚ, Azerbajdžan a Arménsko. Baku podľa jeho slov podporuje aj mierový plán.



Pašinjan v Granade absolvoval aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten na sociálnej sieti X uviedol, že rokovali o bezpečnostnej situácii na južnom Kaukaze, vzájomnej spolupráci a hospodárskych projektoch.



Arménsky parlament ratifikoval v utorok zakladajúcu zmluvu Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. ICC v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za údajné vojnové zločiny na Ukrajine, pripomína AFP.