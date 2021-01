Von der Leyenová: V otázke očkovacieho preukazu ešte nemáme dohodu

Brusel 22. januára (TASR) - V otázke zavedenia európskeho očkovacieho preukazu sú ešte viaceré otvorené otázky, takže je potrebné viesť ďalšie debaty a hľadať konsenzus medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ. V správe pre médiá to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Odkazovala tým na výsledky štvrtkového videosummitu, počas ktorého premiéri a prezidenti krajín EÚ hľadali východiská z aktuálnej pandemickej situácie v Európe.



Podľa šéfky EK v súvislosti s preukazom, ktorý by mali vydávať ľuďom zaočkovaným proti novému koronavírusu, treba ešte vyriešiť viacero technických, zdravotníckych a politicko-právnych otázok.



Odpoveď na prvú skupinu technických otázok je podľa nej jednoduchá, keďže už existuje globálny štandard pre tento typ preukazu - medzinárodná žltá kartička, ktorú vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Druhá otázka znie: na čo budete môcť použiť tento (európsky) preukaz? Jeho použitie musí byť veľmi starostlivo zvážené," uviedla Von der Leyenová.



Podľa nej treba napríklad s istotou vyhodnotiť, či očkovanie bráni prenosu vírusu už zaočkovanou osobou a ako dlho je reálne účinné.



Upozornila aj na politické aspekty celej záležitosti: ako bude zaistené rešpektovanie základných práv tých ľudí, ktorí nemali prístup k vakcíne a aké alternatívy sa ponúknu tým občanom, ktorí majú legitímne dôvody odmietnuť vakcíny.



K tomu všetkému ešte podľa nej treba pridať ochranu osobných údajov obyvateľov EÚ.



"Máme viaceré otvorené otázky a preto o niečo neskôr, keď bude vhodný čas, budeme potrebovať dôkladnú debatu a konsenzus medzi členskými štátmi o ďalších možných použitiach očkovacieho preukazu," uviedla šéfka eurokomisie.



So žiadosťou o vytvorenie európskeho očkovacieho preukazu sa minulý týždeň na šéfku eurokomisie obrátila grécka vláda. Tento návrh, ktorý by mal zabezpečiť mobilitu už zaočkovaných Európanov, podporujú aj ďalšie juhoeurópske krajiny odkázané na cestovný ruch.



Von Leyenová pred týždňom v Lisabone vyhlásila, že sa zavedeniu takéhoto preukazu nebráni, podľa nej sa tak však musí stať základe dohody členských krajín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)