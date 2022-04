EÚ v piatok znovu otvorí diplomatické zastúpenie na Ukrajine

Brusel/Kyjev 8. apríla (TASR) - Diplomatické zastúpenie Európskej únie v Kyjeve v piatok znovu otvoria, oznámil šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas cesty vlakom do ukrajinského hlavného mesta. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Vo vlaku cestujú z Poľska Borrell, slovenský premiér Eduard Heger, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová aj vedúci delegácie EÚ na Ukrajine Matti Maasikas.



Estónsky diplomat Maasikas sa podľa očakávania znovu ujme úradu v Kyjeve spolu so svojím malým tímom. Zastúpenie EÚ odtiaľ úplne evakuovali deň po začatí vojny, ktorú spustilo Rusko na Ukrajine 24. februára.



Borrell tiež oznámil, že EÚ poskytne 7,5 milióna eur pre vyšetrovanie, ktoré Ukrajina vedie v prípade možných vojnových zločinov v meste Buča pri Kyjeve a na ďalších miestach.



Borrell vyjadril presvedčenie, že členské štáty EÚ čoskoro odsúhlasia návrh na poskytnutie ďalšej pomoci ukrajinským silám bojujúcim proti ruskej armáde, a to vo výške 500 miliónov eur. Táto suma zvýši dostupné financie na 1,5 miliardy eur.



Návšteva vysokopostavených predstaviteľov EÚ je prvou odvtedy, čo na verejnosť pred niekoľkými dňami prenikli správy o masakre v Buči.



V polovici marca cestovali vlakom do Kyjeva premiéri troch krajín – Poľska, Českej republiky a Slovinska. Minulý týždeň navštívila ukrajinskú metropolu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.



Zástupcovia 27 členských štátov EÚ vo štvrtok večer odsúhlasili nový balík sankcií proti Rusku vrátane zákazu dovozu uhlia, dreva a vodky, píše DPA.