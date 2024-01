EÚ v pondelok uvalí sankcie na hnutie Hamas

Paríž/Brusel 18. januára (TASR) – Európska únia (EÚ) v pondelok uvalí sankcie na palestínske hnutie Hamas ako odpoveď na teroristický útok proti Izraelu zo 7. októbra. Vo štvrtok o tom informovalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Sankcie sú zamerané proti hnutiu Hamas, jeho niektorým vodcom a na finančné transakcie, uviedol hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Christophe Lemoine.



EÚ v utorok na zoznam teroristov zaradila vodcu Hamasu v Pásme Gazy, Jahju Sinwára, ktorý útok zo 7. októbra zosnoval. Od decembra sú na zozname dvaja vysoko postavení velitelia Hamasu, Mohammed Deif a Marwan Issa. Znamená to zmrazenie ich ekonomických aktív na území EÚ a občanom EÚ zakazuje obchodovať s nimi.



Bezprecedentné útoky zo 7. októbra proti južnému Izraelu si vyžiadali smrť približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov, uviedla agentúra AFP na základe oficiálnych izraelských údajov. Do Pásma Gazy bolo odvlečených približne 250 rukojemníkov, údajne 132 z nich Hamas naďalej zadržiava.



Izrael sa po útoku rozhodol zničiť Hamas a začal odvetnú vojnu v Pásme Gazy. Počas nej podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo už najmenej 24.448 ľudí.



Európska únia zaradila Hamas na zoznam teroristických skupín v roku 2001. Hamas a jeho priaznivci sa to pokúšali viackrát zmeniť. Súdny dvor EÚ v roku 2014 anuloval zaradenia na zoznam teroristických organizácií z procedurálnych dôvodov. Sudcovia skúmali len samotný proces, neriešili otázku, či Hamas patrí medzi teroristické organizácie. EÚ opätovne pridala Hamas na svoju "čiernu listinu" v roku 2015.



V júli 2017 Súdny dvor EÚ rozhodol, že Hamas je na zozname teroristických skupín oprávnene a zamietol argumenty predložené advokátmi hnutia Hamas. Rozhodnutie potvrdil v roku 2019.