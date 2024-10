EÚ v pondelok zrejme uvalí sankcie na Irán za dodávky rakiet do Ruska

Brusel 11. októbra (TASR) - Európska únia plánuje v pondelok uvaliť nové sankcie na Irán za dodávky balistických rakiet Rusku, ktoré Moskva pravdepodobne používa vo vojne na Ukrajine, uviedli v piatok diplomati EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Irán dôrazne odmieta obvinenia vznesené západnými spojencami Ukrajiny vrátane USA. Teherán už takisto predtým poprel, že by Rusku dodal bojové drony.



"Európska únia dôrazne odsudzuje nedávny presun balistických rakiet iránskej výroby do Ruska," uviedla Únia vo vyhlásení krátko po dodávke v septembri. Dvadsaťsedem členských štátov EÚ označilo dodávku za "priamu hrozbu pre európsku bezpečnosť" a eskaláciu transferov, keďže Irán v minulosti dodal Moskve muníciu a drony.



Nové sankcie voči Iránu by mali schváliť ministri zahraničných vecí EÚ na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu. Sankcie by sa mali zameriavať na organizácie a jednotlivcov zapojených do iránskych programov, ktoré sa týkajú balistických rakiet a bezpilotných lietadiel.



Mená jednotlivcov, ktorých sankcie postihnú, sú zatiaľ utajené, aby sa zabránilo presunu aktív sankcionovaného subjektu v prípade ich zmrazenia.



Jedným z najpravdepodobnejších cieľov sankcií je spoločnosť Iran Air. Nemecko a Francúzsko už tiež oznámili, že pracujú na sankciách namierených proti tejto leteckej spoločnosti.



Ministri zahraničných vecí zároveň v pondelok plánujú zaviesť opatrenia voči osobám obvineným z destabilizácie moldavskej demokracie a bezpečnosti.



Nový ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha bude s partnermi komunikovať prostredníctvom videohovoru. Na rokovaniach sa osobne zúčastní aj britský minister zahraničných vecí David Lammy.