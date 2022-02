EÚ v prípade vojny na Ukrajine zvažuje odpovede voči Rusku

Brusel 14. februára (TASR) - Európska únia pripravuje sériu odpovedí na akýkoľvek nový pokus Ruska destabilizovať Ukrajinu, Únia však presne nevie, čo Moskva plánuje urobiť. Uviedol to v pondelok nemenovaný diplomat z prostredia EÚ pre tlačovú agentúru Reuters.



Najnovšie rozhovory medzi USA a Ruskom nepriniesli veľa výsledkov, avšak dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je podľa uvedeného diplomata stále otvorený prostredníctvom lídrov Nemecka a Francúzska.



Napätie vo vzťahoch s Moskvou vyústilo do toho, že EÚ hľadá alternatívne zdroje energie, aby bola pripravená čeliť situácii, že Rusko zníži svoje dodávky do Európy.



Euroblok sa okrem toho pripravuje aj na príchod utečencov, ak Rusko napadne Ukrajinu. Pripravenosť na takýto scenár uviedli Poľsko a Rumunsko, priami susedia Ukrajiny.



"Kritický postoj Moskvy k Ukrajine spočíva v myšlienke, že Ukrajinci sa rozhodli v prospech liberálnej demokracie s jej hodnotami, princípmi a slobodami," povedal nemenovaný diplomat a dodal že podľa optiky Západu je Putin "posadnutý" Ukrajinou a neustále argumentuje zárukami, ktoré – podľa Moskvy – Západ začiatkom 90. rokov 20. storočia ponúkol Rusku. Konkrétne, že NATO sa nebude rozširovať na východ. Severoatlantická aliancia a Spojené štáty však popierajú, že by bol takýto sľub daný.



Angažovanosť Moskvy na Ukrajine, podobne ako v iných bývalých sovietskych republikách, je podľa uvedeného diplomata pokusom "podkopať a destabilizovať" krajiny, ktoré sa usilujú o užšie vzťahy so Západom ako s Kremľom.



"Ide o pokus Ruska ukázať, že Západ nie je dôveryhodný a že jeho hodnoty nie sú silné," vysvetlil.



Diplomat zároveň upozornil, že čím tvrdšie sankcie EÚ uvalí na Rusko v prípade vojenskej intervencie na Ukrajine, tým väčší úder pre euroblok pripraví Moskva. To sa môže odraziť napríklad v sektore energetiky. Okolo 40 percent spotreby plynu v EÚ pochádza z Ruska, aj preto Únia v súčasnosti rokuje, okrem iných partnerov, najmä s Nórskom a Katarom o zvýšení dodávok plynu v prípade núdze.