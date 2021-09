EÚ nechystá nové právne konanie voči Londýnu

Brusel 7. septembra (TASR) – Európska únia v súčasnosti nepripravuje ďalšie právne kroky proti Londýnu napriek tomu, že britská vláda ohlásila zámer predĺžiť ochrannú lehotu pre vykonávanie colných kontrol a formalít v prípade zásielok mrazeného mäsa z Británie do Severného Írska. Uviedla to tlačová agentúra Reuters s odkazom na zdroje z Európskej komisie (EK).



„Komisia v súčasnosti neprechádza do ďalšej fázy právneho konania o porušení povinnosti, ktoré sa začalo v marci 2021, a nespúšťa žiadne nové konanie o porušení povinnosti," uvádza sa vo vyhlásení exekutívy EÚ.



Eurokomisia v polovici marca spustila právne konanie voči Spojenému kráľovstvu vzhľadom na to, že Londýn si neplnil svoje povinnosti voči Severnému Írsku obsiahnuté v dohode o brexite. Stalo sa tak po jednostrannom rozhodnutí britskej vlády odložiť niektoré colné kontroly v Severnom Írsku.



Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý v exekutíve EÚ zodpovedá za pobrexitové rokovania s Londýnom, sa koncom júna dohodol s britskou stranou na predĺžení ochrannej lehoty pre vykonávanie colných kontrol a formalít v prípade zásielok mrazeného mäsa z Británie do Severného Írska do konca septembra tohto roka.



Zásielky, ktoré boli v súlade s protokolom o Írsku a Severom Írsku z dohody o brexite, vyvolali spor medzi Londýnom a Bruselom, ktorý médiá označili ako „klobásová vojna".



Šefčovič v utorok dopoludnia v rámci neformálneho stretnutia s novinármi potvrdil, že v stredu večer odlieta do Írska, kde bude rokovať s írskym premiérom Micheálom Martinom. Vo štvrtok ho čakajú rokovania s politikmi a predstaviteľmi podnikovej sféry v Severnom Írsku. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že EÚ neustúpi od dôsledného vykonávania dohody o brexite vrátane protokolu o Írsku a Severom Írsku.



Uvedený protokol upravuje obchod po brexite medzi Spojeným kráľovstvom a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ. Cieľom protokolu je chrániť zásady Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a zabrániť obnoveniu režimu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a provinciou Severné Írsko.