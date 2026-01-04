< sekcia Zahraničie
EÚ v reakcii na zásah USA vo Venezuele volá po zdržanlivosti
Zásah USA vo Venezuele viedol k zajatiu tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými špeciálnymi jednotkami, ktoré ich vyviedli z vlasti do USA.
Autor TASR
Brusel 4. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) v reakcii na vojenský zásah USA vo Venezuele vyzvala všetky zúčastnené strany na pokoj a zdržanlivosť, aby sa zabránilo eskalácii a aby sa zabezpečilo mierové riešenie krízy. Uvádza sa to vo vyhlásení šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej, ktoré z 27 členských krajín EÚ nepodporilo len Maďarsko. Vyhlásenie upozorňuje, že za každý okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charty OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zásah USA vo Venezuele viedol k zajatiu tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými špeciálnymi jednotkami, ktoré ich vyviedli z vlasti do USA. V New Yorku sú obaja obžalovaní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.
„EÚ opakovane deklarovala, že Nicolás Maduro nemá legitimitu demokraticky zvoleného prezidenta, a zasadzuje sa za mierový prechod k demokracii vo Venezuele pod jej vedením, ktorý bude rešpektovať jej suverenitu,“ píše sa v stanovisku, ktoré takisto zdôrazňuje potrebu rešpektovať právo Venezuelčanov rozhodovať o svojej budúcnosti.
Vyhlásenie podľa webovej stránky diplomatickej služby EÚ podporilo 26 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Naopak, vyplýva z neho, ho nepodporili len Maďarsko, ktorého premiér Viktor Orbán je blízkym spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa, pripomenula stanica Sky News.
Európska únia poznamenala, že za dodržiavanie zásad medzinárodného práva ako piliera medzinárodnej bezpečnostnej architektúry majú osobitnú zodpovednosť členovia Bezpečnostnej rady OSN.
Okrem toho uviedla, že uznáva prioritu boja proti nadnárodnému organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami, ktoré predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu na celom svete. Zdôraznila však, že tieto výzvy je potrebné riešiť prostredníctvom trvalej spolupráce, a to pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva a zásad územnej celistvosti a suverenity.
„Rešpektovanie vôle Venezuelčanov zostáva pre Venezuelu jediným spôsobom, ako obnoviť demokraciu a vyriešiť súčasnú krízu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré tiež vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov zadržiavaných vo Venezuele. Únia je v kontakte so Spojenými štátmi, ako aj regionálnymi a medzinárodnými partnermi.
