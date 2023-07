V roku 2021 došlo k miernemu poklesu vydávania európskych zatykačov

Brusel 20. júla (TASR) — Európsky zatykač je úspešným mechanizmom EÚ, pričom sa darí skracovať postupy vydávania zadržaných osôb. Spracované štatistiky za rok 2021 uvádzajú, že v tomto roku bolo vydaných takmer 15.000 európskych zatykačov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na ročné štatistiky o fungovaní európskeho zatykača zverejnené vo štvrtok Európska komisiou.



Zatykač vydaný jedným z justičných orgánov členského štátu je platný na celom území EÚ - tento systém funguje od. 1. januára 2004.



V roku 2021 vydali justičné orgány 27 členských štátov celkovo 14.789 európskych zatýkacích rozkazov (EZR), čo je o niečo menej ako v predchádzajúcich rokoch (15.938 v roku 2020, 20.226 v roku 2019 a 17.471 v roku 2018).



Odo dňa zatknutia trvalo odovzdanie zadržanej osoby v priemere 20,14 dňa, keď s tým zadržaná osoba súhlasila, a 53,72 dňa, keď zadržaný s tým nesúhlasil. V roku 2020 to bolo 21,26, respektíve 72,45 dňa.



Účinne bolo do väzby odovzdaných 5144 osôb. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 boli najčastejšie identifikovanými kategóriami trestné činy krádeže a poškodzovania materiálnych hodnôt (2162 zatykačov), drogové trestné činy (1741) a podvody a korupcia (1278).



"Európsky zatykač je navrhnutý tak, aby zabránil zločincom vyhýbať sa spravodlivosti využívaním našich otvorených hraníc. Tento systém pomáha bojovať proti beztrestnosti a dosiahnuť spravodlivosť. Je to symbolické opatrenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti trestného súdnictva," uviedol v stanovisku pre médiá eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová upozornila, že je stále dosť prípadov, keď rozhodnutia o vykonaní súdnych príkazov nespĺňajú stanovené lehoty. Vyzvala preto členské štáty, aby využívali dostupné nástroje vrátane európskeho zatýkacieho rozkazu, aby pomohli účinne odstraňovať cezhraničnú kriminalitu v celej Únii.



Európsky zatýkací rozkaz je základným nástrojom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. Umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie postupy odovzdávania zatknutých medzi členskými štátmi. Ukončila sa ním politická angažovanosť pri postupoch vydávania, ktorú nahradil výlučne súdny postup. Okrem toho krajiny EÚ už nemôžu odmietnuť vydanie svojich vlastných občanov, ak spáchali závažný trestný čin v inej členskej krajine EÚ.



