Eurokomisia: Vlani pri dopravných nehodách zomrelo takmer 19.900 ľudí

Brusel 17. októbra (TASR) - V roku 2021 prišlo na cestách členských krajín EÚ o život 18.892 ľudí. Vyplýva to zo štatistík, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Štatistika nehodovosti a úmrtí na európskych cestách bola oznámená v čase každoročného udeľovania cien Excellence in Road Safety Awards za inovatívne projekty v oblasti bezpečnosti na cestách.



V porovnaní s rokom 2020 je 18.892 obetí šesťpercentný nárast. V rokoch 2019 až 2020 bolo obetí cestnej premávky o 17 percent menej, čo silne ovplyvnila nižšia úroveň dopravy pre pandémiu koronavírusu.



V celej EÚ bolo v roku 2021 v priemere 45 úmrtí nehôd na cestách na milión obyvateľov. Najlepšie na tom bolo Švédsko (18 obetí/milión obyvateľov) a Dánsko (23/milión), najhoršie Rumunsko (93/milión), Bulharsko (81/milión) a Lotyšsko (78/milión).



Slovensko so 47 úmrtiami na cestách na milión obyvateľov v roku 2021 sa ocitlo mierne nad priemerom EÚ, na 14 priečke z 27 členských kraj Únie. Počet smrteľných nehôd nehôd sa zvýšil o päť percent po rekordne nízkej úrovni v roku 2020. Na Slovensku medzi rokmi 2019 a 2021 klesol počet úmrtí na cestách o štyri percentá, priemerný pokles v EÚ bol na úrovni 13 percent.



EK spresnila, že aj za prvých sedem mesiacov roku 2022 predbežné údaje ukazujú nárast úmrtí na cestách o viac ako 10 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Tento trend je nižší ako boli štatistiky spred pandémie.



V rámci svojej stratégie s názvom "Vision Zero" EK úzko spolupracuje s členskými štátmi na komplexnom prístupe k bezpečnému systému, ktorý zahŕňa bezpečné vozidlá, bezpečnú infraštruktúru, bezpečné používanie ciest a lepšiu starostlivosť po nehode. Tento moderný prístup je všeobecne akceptovaný ako najlepší prostriedok na riešenie bezpečnosti na cestách.



Komisia v pondelok zverejnila aj sériu správ o bezpečnosti cestnej premávky, ktoré zahŕňajú napríklad používania bezpečnostných pásov, zraniteľnosť detí, cyklistov, seniorov alebo rozptyľovanie vodiča počas jazdy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)