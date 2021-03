Vakcína od firmy J&J sa bude distribuovať z Belgicka

Brusel 1. marca (TASR) - Jednodávková vakcína proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Johnson & Johnson sa bude do krajín EÚ distribuovať z Belgicka. Informovali v pondelok belgické denníky Gazet van Antwerpen a The Brussels Times.



Túto jednodávkovú očkovaciu látku vyvinula firma Janssen Pharmaceuticals s hlavným sídlom v Belgicku, ktorá je súčasťou medzinárodného koncernu Johnson & Johnson.



Spoločnosť Janssen Pharmaceuticals zatiaľ potvrdila iba to, že v distribúcii jej vakcíny proti novému typu koronavírusu bude hrať dôležitú úlohu Belgicko. Bližšie podrobnosti neposkytla.



Táto očkovacia látka bola vyvinutá a vyrobená v laboratóriu Janssen Vaccines v holandskom meste Leiden. K jej vývoju však prispeli aj laboratóriá tejto firmy nachádzajúce sa v meste Beerse vo flámskej časti Belgicka.



Európska agentúra pre lieky (EMA), už predmetnú vakcínu skúma a hodnotí. Jej schválenie pre jednotný trh Európskej únie sa očakáva 11. marca, uviedla agentúra Bloomberg.



Ak bude vakcína od Janssen Pharmaceuticals schválená, bude v poradí štvrtou povolenou na použitie v EÚ, spolu s vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca/Oxford.



Túto očkovaciu látku už schválili v sobotu na núdzové použitie v Spojených štátoch. Stala sa tam treťou schválenou vakcínou proti koronavírusu - po vakcínach od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.



Vakcína J&J má podľa výsledkov štúdie, ktorú vykonal americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), účinnosť 85 percent pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Účinná je tiež voči brazílskemu a juhoafrickému variantu tejto nákazy. Celková účinnosť vakcíny J&J sa znížila na 66 percent po zohľadnení prípadov stredne ťažkého až vážneho priebehu covidu.



Ako pripomína DPA, výhoda vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson spočíva v tom, že pre zaistenie optimálnej ochrany stačí podať iba jednu dávku. Okrem toho je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločností Pfizer či Moderna.