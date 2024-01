Navštívite ho? Európskym hlavným zeleným mestom sa stala Valencia

Brusel 11. januára (TASR) - Španielske mesto Valencia sa vo štvrtok oficiálne stalo Európskym hlavným zeleným mestom pre rok 2024 a prevzalo tento titul od estónskej metropoly Tallinn. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius v správe pre médiá uviedol, že Valencia získala toto ocenenie vďaka svojej ambicióznej stratégii udržateľnosti a aj vďaka tomu, že sa poučila z minulosti. Takisto k tomu prispelo aj občianske hnutie, ktoré v meste funguje už celé desaťročia. Pripomenul minulé a súčasné úspechy tohto mesta v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu, klimatickej neutrality, ako aj spravodlivého a inkluzívneho zeleného prechodu.



"Ako potvrdzuje aj jej slogan ´Spoločne na misii´, Valencia so silným dôrazom na ľudí účinne spája reakcie na environmentálne výzvy s tými spoločenskými, keď 97 percent obyvateľov mesta žije vo vzdialenosti do 300 metrov od zelených mestských oblastí. Mesto preukázalo aj svoje odhodlanie zlepšovať kvalitu ovzdušia a obnovovať prírodné ekosystémy, ako sú pieskové duny Devesa a mokraďové ekosystémy. Valencia zároveň stimuluje zdravšiu, udržateľnú a inkluzívnu produkciu potravín prostredníctvom svojho Programu susedstva a potravín," opísal situáciu Sinkevičius.



Komisár ocenil, že Valencia plánuje viac ako 300 aktivít a podujatí, ktoré zasiahnu všetky sektory mesta – od špecializovaných skupín v oblasti udržateľnosti, cez ľudí vo výrobe a podnikateľov až po bežných obyvateľov.



Cena Európske zelené hlavné mesto povzbudzuje mestá, aby sa stali zelenšími a čistejšími a zlepšili kvalitu života svojich obyvateľov.



V roku 2025 titul Európske hlavné zelené mesto pripadne litovskej metropole Vilnius. Výzva na predkladanie žiadostí do ďalšieho cyklu ocenení je otvorená do 30. apríla 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)