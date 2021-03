EÚ varovala čínsku vládu pred zmenou volebného systému v Hongkongu

Brusel 5. marca (TASR) - Európska únia varovala v piatok čínsku vládu, aby neprijala reformu volebného systému v Hongkongu, ktorú považuje za porušenie politickej plurality a základných slobôd, uviedla tlačová agentúra AFP s odkazom na hovorcu šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



V prípade, že osobitný volebný výbor v Hongkongu dostane nové právomoci, bude môcť priamo vymenúvať časť poslancov hongkonského regionálneho parlamentu a rozhodovať, kto doň môže kandidovať. To znamená, že môže zabrániť opozičným politikom dostať sa do parlamentu.



"EÚ je pripravená podniknúť ďalšie kroky v reakcii na ďalšie závažné zhoršenie politických slobôd a ľudských práv v Hongkongu, ktoré by bolo v rozpore s národnými a medzinárodnými záväzkami Číny," upozornil Borrellov hovorca Peter Stano.



Ministri zahraničných vecí EÚ, znepokojení pokračujúcimi represiami v Hongkongu, 22. februára v Bruseli rokovali o možnosti prijať ďalšie opatrenia proti Číne. Únia už obmedzila vývoz tovarov umožňujúci sledovanie populácie a represívne zásahy voči demonštrantom a prijala opatrenia na podporu občianskej spoločnosti v sedemmiliónovom osobitnom administratívnom regióne.



Borrell v tejto súvislosti vyzval pekinské úrady, aby starostlivo preskúmali politické a ekonomické dôsledky každého rozhodnutia o reforme hongkonského volebného systému, ktoré by mohlo narušiť základné slobody, politický pluralizmus a demokratické princípy.



Výročné zasadnutie Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) začalo v piatok, rozhodnutie o zmene volebného systému v Hongkongu sa očakáva 11. marca. EÚ má obavy, že po vlaňajšom zavedení zákona o národnej bezpečnosti to bude znamenať ďalšie posilnenie kontroly Pekingu nad poloautonómnym územím. AFP upozornila, že v priebehu tohto týždňa čínske úrady v Hongkongu zadržali 47 demokratických aktivistov po obvinení z "rozvratu", čo umožňuje práve nový zákon o národnej bezpečnosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)