EÚ varovala Maltu pred politickými zásahmi do vyšetrovania

Brusel 3. decembra (TASR) - Európska únia varovala Maltu pred akýmkoľvek "politickým zasahovaním" do vyšetrovania vraždy novinárky a ostrej kritičky vlády Daphne Caruanovej-Galiziovej z októbra 2017. V utorok to napísala tlačová agentúra AFP.



Česká podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová v pondelkovom telefonáte s maltským ministrom spravodlivosti Owenom Bonnicim "naliehala, že vyšetrovanie sa musí uzavrieť bez akéhokoľvek politického zasahovania". O obsahu telefonátu informoval v utorok jej hovorca.



Jourová takisto "vyjadrila znepokojenie nad situáciou na Malte", dodal hovorca.



Telefonický rozhovor nasledoval deň po tom, čo maltský premiér Joseph Muscat vyhlásil, že v januári odstúpi z úradu. Kritizujú ho totiž za jeho osobné prepojenia na politikov zapletených do prípadu vraždy a tiež za to, akým spôsobom jeho vláda pristupuje k vyšetrovaniu zločinu.



Rodina novinárky v pondelok vyzvala políciu, aby vyšetrovala aj samotného Muscata pre obvinenia, že bráni spravodlivosti, lebo chráni kľúčové postavy v tomto prípade vrátane vedúceho svojej kancelárie Keitha Schembriho.



Novinárka Caruanová-Galiziová písala protikorupčný blog a viedla aj vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte.



Polícia zatkla popredného maltského podnikateľa Yorgena Fenecha ako podozrivého objednávateľa vraždy novinárky a matky troch detí, ktorú v októbri 2017 zabila neďaleko jej domu bomba nastražená v jej aute.



Policajné vyšetrovanie naznačilo aj podiel vedúceho kancelárie premiéra Muscata, Schembriho, na tomto prípade. Schembri z funkcie následne odstúpil, ale akúkoľvek účasť na vražde odmietol.



Jourová, ktorá dohliada na stav práva v členských štátoch EÚ, v telefonáte zdôraznila, že na Malte "treba urobiť viac pre zachovanie nezávislého právneho systému".



Vedúca delegácie Európskej únie na Malte, holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová, absolvovala v utorok stretnutie s Muscatom a vyjadrila po ňom pochybnosti o dôveryhodnosti maltskej vlády. Keď zákonodarkyňa Európskeho parlamentu Veldová vyšla zo sídla premiéra Muscata, pred budovou stáli protestujúci ľudia a skandovali heslá. Veldová počas toho vyhlásila: "Je ťažké si predstaviť, ako sa dá ešte obhájiť dôveryhodnosť tohto úradu." Veldová preveruje pochybnosti o nezávislosti maltského súdnictva a aj tvrdenia o korupcii vo vláde.



Na návšteve Malty je celá delegácia europarlamentu, ktorá sa stretne s členmi novinárkinej rodiny a s policajným komisárom, potom sa v stredu vráti do Bruselu.