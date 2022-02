EÚ: Ak Putin uzná samozvané republiky na Donbase, bude čeliť sankciám

Mohlo by vás zaujímať: Putin plánuje uznať separatistické republiky v Donbase

Brusel 21. februára (TASR) - Európska únia je, ak ruský prezident Vladimir Putin uzná dve samozvané republiky na východe Ukrajiny za nezávislé štáty. V pondelok to povedal šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell, ktorého citovala agentúra AFP.uviedol Borrell po zasadnutí s ministrami zahraničných vecí členských krajín EÚ, ktoré sa konalo v pondelok v Bruseli.povedal.dodal Borrell podľa agentúry DPA s tým, že sankcie predloží na schválenie ministrom EÚ.Putin krátko predtým telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Podľa vyhlásenia Kremľa im oznámil, žemá v úmysle podpísať výnos o uznaní Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.Scholz varoval Putina pred takýmto krokom, ktorý by bol podľa jeho slov vs minskými dohodami zameranými na urovnanie konfliktu v Donbase. Macron po telefonáte s Putinom zvolal bezpečnostnú radu štátu.