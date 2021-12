EÚ varovala Rusko pred ďalšími sankciami, ak bude ohrozovať Ukrajinu

Brusel 7. decembra (TASR) - Na Rusko budú uvalené ďalšie a prísnejšie sankcie Európskej únie, ak bude vojensky ohrozovať Ukrajinu. V utorok to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



"Európska únia bude primerane reagovať na akúkoľvek agresiu vrátane porušovania medzinárodného práva a ďalších zákerných činov podniknutých proti nám či našim susedom vrátane Ukrajiny," povedala šéfka eurokomisie v online prejave pred veľvyslancami pôsobiacimi pri EÚ.



"Táto reakcia bude mať podobu masívneho zväčšenia a rozšírenia existujúceho režimu sankcií. A okrem toho sme pripravení podniknúť dodatočné obmedzujúce opatrenia," uviedla von der Leyenová.



Nespresnila, aké dodatočné reštriktívne opatrenia by to mohli byť, ale niektorí kritici Ruska vyzývajú na vylúčenie Moskvy zo siete finančných transakcií SWIFT. Táto organizácia má sídlo v Belgicku.



Von der Leyenová zdôraznila, že "Európska únia úplne a neotrasiteľne podporuje Ukrajinu, ktorá čelí tejto agresii", teda "masívnemu" počtu ruských vojakov zhromaždených popri ukrajinskej hranici.



"To, čo v súčasnosti ohrozuje bezpečnosť v Európe, sú dobre premyslené, zámerné kroky a agresívne činy Ruska," povedala šéfka EK.



Členské štáty EÚ sú čoraz viac presvedčené, že Rusko sa pripravuje na možný útok na Ukrajinu, ktorá sa nachádza mimo EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO), ale má podporu Západu.



Rusko v roku 2014 anektovalo časť Ukrajiny, Krymský polostrov.



V utorok sa koná videohovor medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, kde má byť témou aj Ukrajina.



Washington vopred oznámil, že je pripravený konať proti Moskve v prípade jej agresie voči Ukrajine – ak napríklad Moskva, ktorá posilňuje svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe, napadne Ukrajinu.