EÚ varovala Severnú Kóreu pred ďalšími provokáciami

Brusel 16. júna (TASR) - Európska únia v utorok varovala Severnú Kóreu pred podnikaním ďalších "provokatívnych a nebezpečných krokov" po tom, ako KĽDR v utorok zničila medzikórejský styčný úrad v pohraničnom meste Kesong. Informovala o tom agentúra AFP.



Európska únia prostredníctvom svojho hovorcu vyjadrila ľútosť nad nedávnymi krokmi KĽDR, ktoré vedú k zvyšovaniu napätia, narúšajú stabilitu a podkopávajú úsilie o diplomatické riešenie situácie na Kórejskom polostrove.



KĽDR okrem zničenia úradu takisto prerušila všetky komunikačné linky s Južnou Kóreou. Severokórejská armáda zároveň pohrozila, že sa vráti späť do zón, ktoré boli demilitarizované na základe medzikórejských mierových dohôd.



Južná Kórea vyjadrila "veľkú ľútosť" nad demoláciou úradu a varovala pred "rozhodnou reakciou", ak kroky Pchjongjangu povedú k zhoršeniu situácie.



Demolácia úradu, ktorý sa nachádza v spoločnom priemyselnom parku na severokórejskom území a ktorý vznikol v roku 2018 ako možný prvý krok k zriadeniu veľvyslanectiev medzi Severom a Juhom, bola do značnej miery symbolická, napísala agentúra AP.



Je však pravdepodobné, že išlo o najprovokatívnejší akt, ktorý Severná Kórea urobila po vstupe do jadrovej diplomacie v roku 2018 po tom, čo americko-severokórejská patová situácia vyvolala obavy z vojny. Utorňajší akt je takisto vážnou prekážkou pre úsilie liberálneho juhokórejského prezidenta Mun Če-ina o obnovenie medzikórejského dialógu.



Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) uviedla, že KĽDR zničila úrad "obrovskou explóziou", pretože "rozzúrení ľudia" v KĽDR sú odhodlaní "prinútiť ľudskú spodinu a tých, ktorí chránia túto spodinu, draho zaplatiť za svoje zločiny". Podľa AP tým KCNA očividne odkazovala na severokórejských prebehlíkov, ktorí celé roky vypúšťajú protiseverokórejské propagandistické letáky pomocou balónov cez hranice.