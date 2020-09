EÚ varovala Srbsko a Kosovo pred otvorením ambasád v Jeruzaleme

Brusel 7. septembra (TASR) - Európska únia varovala Srbsko a Kosovo, že by mohli podkopať svoje šance na členstvo v európskom bloku, ak by otvorili svoje veľvyslanectvá v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AP.



"Ani jeden členský štát EÚ nemá svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Akékoľvek diplomatické kroky v tomto kontexte, ktoré by mohli spochybniť spoločné stanovisko EÚ v súvislosti s Jeruzalemom, sú predmetom vážneho znepokojenia a poľutovania", uviedol hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella Peter Stano.



Srbsko a Kosovo v piatok oznámili normalizáciu svojich ekonomických vzťahov v rámci rozhovorov, ktoré sprostredkovali Spojené štáty.



Belehrad tiež počas rozhovorov súhlasil, že ako vôbec prvá európska krajina presunie svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Priština sa zase zaviazala uznať Izrael, výmenou za rovnaký krok zo strany židovského štátu. Kosovo by sa zároveň malo stať prvou prevažne moslimskou krajinou, ktorá otvorí veľvyslanectvo v Jeruzaleme.



Oficiálny postoj EÚ a OSN však je, že konečný štatút tohto mesta musí byť výsledkom rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi a že až do vyriešenia tejto otázky by tam jednotlivé krajiny nemali umiestňovať svoje ambasády.



EÚ očakáva, že túto líniu budú rešpektovať aj krajiny ašpirujúce na členstvo v Únii, akými sú aj Srbsko a Kosovo.