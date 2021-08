EÚ varovala Taliban pred izoláciou

Brusel 13. augusta (TASR) – Európska únia vo štvrtok varovala militantné hnutie Taliban, že ak v Afganistane násilne prevezme moc, bude čeliť neuznaniu a izolácii zo strany medzinárodného spoločenstva. Informovala o tom agentúra AFP.



„Ak by došlo k násilnému prevzatiu moci a obnoveniu islamského emirátu, Taliban by v Afganistane čelil neuznaniu, izolácii, nedostatku medzinárodnej podpory a tiež perspektíve pokračujúceho konfliktu a dlhodobej nestability," uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell.



„Cieľom EÚ je pokračovať vo svojom partnerstve a podpore afganského ľudu. Táto podpora však bude podmienená mierovým a inkluzívnym riešením a rešpektovaním základných práv všetkých Afgancov vrátane žien, mládeže a menšín," uviedol ďalej.



Borrell zároveň trval na tom, že je veľmi dôležité, aby sa zachoval významný pokrok, ktorý za posledné dve desaťročia dosiahli v tejto krajine ženy a dievčatá, a to vrátane ich prístupu k vzdelaniu. Vo svojom vyhlásení šéf diplomacie EÚ vyzval Taliban na okamžité ukončenie násilia a apeloval tiež na to, aby militantné hnutie obnovilo mierové rozhovory s afganskou vládou.



„EÚ odsudzuje narastajúce porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, a to predovšetkým v oblastiach ovládaných Talibanom a v mestách," uviedol tiež vo vyhlásení. Borrell dodal, že 27-členná Únia zároveň povzbudzuje úrady v Kábule, aby „urovnali svoje politické nezhody" a voči Talibanu postupovali jednotne.



Vyjadril sa tak krátko po tom, ako sa Taliban zmocnil Herátu, tretieho najväčšieho afganského mesta.



Islamský emirát Afganistan je názov, ktorým sa vo svojich vyhláseniach označuje samotné hnutie Taliban. Týmto názvom sa pritom označoval Afganistan za vlády talibanského islamistického režimu v rokoch 1996-2001.