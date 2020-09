P. Stano: EÚ varuje pred rozšírením konfliktu v Náhornom Karabachu

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska únia vyzvala v pondelok regionálne mocnosti, aby nezasahovali do bojov v Náhornom Karabachu, ktorý je predmetom sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom, a odsúdila "vážnu eskaláciu" napätia, ktorá ohrozuje regionálnu stabilitu.



Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, na pravidelnej videokonferencii s novinármi uviedol, že Európska komisia vníma rôzne správy o tom, že sýrske milície či iní zahraniční aktéri majú záujem sa zapojiť do tohto konfliktu, avšak nemôže potvrdiť správy o vstupe vonkajších síl do ozbrojených stretov v Náhornom Karabachu.



"Odkaz Európskej únie je jasný: nijaké vonkajšie zasahovanie do tohto konfliktu nie je prijateľné a musíme zabrániť zásahu vonkajších síl do tohto konfliktu," uviedol Stano.



Podľa jeho slov Borrell telefonoval s ministrami zahraničných vecí oboch krajín a odkázal im, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, pričom Únia na upokojenie situácie využíva všetky svoje diplomatické kanály vrátane osobitných predstaviteľov pre tento región. Stano spresnil, že Borrell zároveň vyzval obe krajiny, aby sa vrátili k rokovaniam pod dozorom Minskej skupiny OBSE.



"Vyzývame všetky strany, aby urobili maximum pre to, aby nedošlo k rozšíreniu konfliktu na širší región. Eskalácia napätia je rizikom pre zhoršenie regionálnej stability. Európska únia oficiálne vyzýva obe strany, aby sa zdržali násilia a zastavili ozbrojenú konfrontáciu. Požadujeme okamžité prímerie, deeskaláciu napätia a prísny dozor nad dodržiavaním prímeria," uviedol Stano.











