EÚ varuje pred zmanipulovanými informáciami o dianí na Ukrajine

Brusel 20. februára (TASR) - Európska únia vyjadrila v sobotu znepokojenie nad zintenzívnením úsilia o manipuláciu s informáciami, ktoré by mohli poslúžiť ako zámienky na ospravedlnenie vojenskej eskalácie na Ukrajine.



Toto varovanie šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella prišlo v čase, keď ruské štátne médiá zverejnili neoveriteľné správy o ostreľovaní a ďalších incidentoch na východe Ukrajiny - v regióne Donbas, ktorý ovládajú proruské sily.



Ruské médiá v týchto správach tiež obviňujú Kyjev, že plánuje útok na povstaleckú enklávu vytvorenú na území Doneckej a Luhanskej oblasti.



Vo svojom vyhlásení Borrell vyzdvihuje "kľúčovú úlohu", ktorú zohrávajú pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pôsobiaci na Ukrajine, kde je ich úlohou overiť dianie na mieste.



"Privítal (aj) umiernený postoj Ukrajiny zoči-voči neustálym provokáciám a snahám o destabilizáciu" situácie v Donbase.



Agentúra AFP pripomenula, že členské štáty EÚ a Spojené štáty sú presvedčené, že Moskva hľadá zámienku na útok na Ukrajinu využívaním násilných incidentov na mieste a šírením nepravdivých informácií prostredníctvom spriaznených agentúr a médií.



Podľa nedávneho vyhlásenia amerického prezidenta Joea Bidena by začiatok ruskej invázie na Ukrajinu mohol byť otázkou iba niekoľkých dní. AFP dodala, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD tiež povedal, že všetko nasvedčuje tomu, že Rusko plánuje rozsiahly útok na Ukrajinu.



"Nedochádza k nijakému odsunu vojakov, ako tvrdí Rusko, naopak pribúdajú noví," povedal pre stanicu ARD Stoltenberg, ktorý sa aktuálne zúčastňuje na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Podľa jeho slov existujú aj náznaky, že Rusko sa pripravuje na to, aby si našlo zámienku na útok. Napriek eskalácii napätia je Stoltenberg naďalej odhodlaný hľadať politické riešenie situácie a dúfa, že sa podarí o tom presvedčiť aj Rusko.