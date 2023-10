EÚ varuje TikTok pred šírením dezinformácií o útoku Hamasu na Izrael

Brusel 12. októbra (TASR) - Eurokomisár Thierry Breton vo štvrtok varoval sociálnu platformu TikTok, aby nešírilav súvislosti so sobotňajším útokom palestínskeho islamistického hnutia Hamas na Izrael. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.napísal Breton v liste adresovanom šéfovi TikToku Šou C’Čchemu.Eurokomisár žiada, aby Šou do 24 hodín poskytol bližšie informácie o obmedzovaní dezinformácií na TikToku. Podobné listy adresoval aj šéfovi sociálnej sieti X (predtým Twitter) Elonovi Muskovi a Markovi Zuckerbergovi, majiteľovi skupiny Meta, pod ktorú patrí Facebook alebo Instagram.Breton má ako komisár pre vnútorný trh na základe Aktu o digitálnych službách (DSA) možnosť právne zasiahnuť proti digitálnym gigantom. DSA pre veľké platformy vstúpil do platnosti v auguste a pod hrozbou pokút až do výšky šiestich percent celosvetového obratu spoločnosti požaduje zákaz nelegálneho obsahu.