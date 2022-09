EÚ vďaka spolupráci repatriovala počas pandémie 600.000 Európanov

Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila správu o konzulárnej pomoci v rámci krajín EÚ. Vďaka nej sa počas pandémie ochorenia COVID-19 dostalo späť domov až 600.000 ľudí, ktorí uviazli v zahraničí, informuje spravodajca TASR.



Pravidlá EÚ o konzulárnej ochrane dávajú občanom Únie, ktorí sa zdržiavajú alebo cestujú do zahraničia, právo požiadať o konzulárnu pomoc iný členský štát EÚ, ak tam jeho krajina nemá zastúpenie.



Komisia upozornila, že zatiaľ čo spolupráca bola úspešná počas pandémie, situácia v Afganistane či ruská agresia proti Ukrajine ukázali, že zlepšenie konzulárnych pravidiel umožní lepšie reagovať na podobné krízy.



"Pri poskytovaní konzulárnej pomoci zohráva kľúčovú úlohu 130 delegácií EÚ spolu s veľvyslanectvami a konzulátmi členských štátov," uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders spresnil, že vďaka spolupráci na úrovni EÚ sa počas pandémie 600.000 ľudí uviaznutých v zahraničí vrátilo do domovských krajín. Považuje to za "skutočnú solidaritu" medzi členskými štátmi. Podobná konzulárna pomoc bola poskytnutá občanom EÚ a ich rodinám aj po návrate Talibanu k moci v Afganistane a počas ruskej agresie proti Ukrajine.



EK v správe konštatuje, že je potrebné zefektívniť súčasné pravidlá. Ide o zlepšenie výmeny informácií medzi členskými štátmi, ako aj objasnenie situácie zraniteľných osôb, ako sú tehotné ženy, maloletí bez sprievodu alebo osoby so zdravotným postihnutím.



Hoci primárna povinnosť konzulárnej ochrany zostáva na členských štátoch, v správe sa uvádza, že v niektorých prípadoch by sa mohlo zvážiť aj splnomocnenie delegácií EÚ na priamy kontakt s občanmi EÚ, ak o to požiadajú samotné členské štáty.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)