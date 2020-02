EÚ: Veľvyslanci schválili vyjednávací mandát pre rokovania s Britániou

Brusel 24. februára (TASR) - Veľvyslanci pri EÚ schválili mandát hlavného vyjednávača Európskej únie Michela Barniera pre rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode s Britániou. Rokovania by sa mali začať na budúci týždeň. Informovala o tom agentúra AFP.



Viacero zdrojov z prostredia EÚ pre AFP potvrdilo, že mandát schválilo všetkých 27 veľvyslancov pri EÚ. Dohoda medzi EÚ a Britániou by mala byť schválená do konca tohto roka.



Británia opustila Európsku úniu v piatok, 31. januára o 23.00 h londýnskeho času (polnoc stredoeurópskeho času). Stalo sa tak po 47 rokoch jej členstva. V histórii Únie ide o bezprecedentný krok. Po oficiálnom odchode Británie z EÚ sa začalo tzv. prechodné obdobie, ktoré bude trvať do 31. decembra tohto roka.