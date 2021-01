EÚ: Verejnosť vníma Bidena pozitívne, obavy má o americkú demokraciu

Washington 19. januára (TASR) - Európska verejnosť výrazne podporuje novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, ale po búrlivom pôsobení Donalda Trumpa vzrastajú obavy o demokraciu v Spojených štátoch, uviedla v utorok s odvolaním sa na prieskum inštitútu Pew Research Center agentúra AFP.



V predvečer Bidenovej inaugurácie si podľa inštitútu 79 percent Nemcov, 72 percent Francúzov a 65 percent Britov myslí, že nový prezident sa v otázkach svetovej politiky rozhodne správne. V porovnaní s Trumpom ide o dramatický obrat, tomu v polovici roku 2020 dôverovalo 10 percent Nemcov, 11 percent Francúzov a 19 percent Britov.



Prieskum tiež odhalil rozsiahle obavy o zdravie americkej demokracie po tom, ako Trump spochybnil svoju porážku falošnými obvineniami z volebných podvodov, ktoré 6. januára vyústili do útoku na americký Kapitol a následného sprísnenia bezpečnostných opatrení počas inaugurácie nového prezidenta.



Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 3066 respondentov v období od 12. novembra do 23. decembra, teda ešte pred útokom na Kapitol, si 73 percent Nemcov, 64 percent Francúzov a 62 percent Britov myslí, že americký politický systém potrebuje zásadné zmeny alebo úplnú reformu.



Zistenia naznačujú, že obraz USA sa môže zlepšiť, rovnako ako to bolo v prípade Baracka Obamu, ktorý sa tešil výraznej podpore na rozdiel od širokej kritiky jeho predchodcu Georgea W. Busha, povedal Richard Wike, riaditeľ výskumu globálnych postojov v inštitúte Pew Research Center. "V týchto krajinách existuje niečo ako rezervoár dobrej vôle vo vzťahu k Amerike v časoch nespokojnosti s USA alebo so zahraničnou politikou prezidenta," dodal. "Či začnú tieto obavy o zdravie americkej demokracie narúšať celkové vnímanie Spojených štátov, je otvorená otázka."



Prezident Trump otvorenou kritikou spojencov narušil diplomatický protokol, týka sa to predovšetkým nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorej postoj k migrantom prezident odsúdil. Podľa prieskumu vníma Bidena priaznivo dokonca aj väčšina stúpencov nemeckej krajne pravicovej strany AfD.



Bidenovo hodnotenie bolo v Británii v porovnaní s Nemeckom a Francúzskom o niečo horšie, analytici to pripisujú otvorenej kritike odchodu krajiny z Európskej únie a pevnému postoju k Severnému Írsku.