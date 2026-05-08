EÚ: Viac ako polovica libanonského obyvateľstva je závislá od pomoci
Podľa úradov si izraelské útoky v Libanone od začiatku marca vyžiadali cez 2700 obetí a vyhnali z domovov vyše milión ľudí.
Autor TASR
Bejrút 8. mája (TASR) - Viac než polovica obyvateľov Libanonu je odkázaná na humanitárnu pomoc, uviedla v piatok eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie EÚ Hadja Lahbibová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Viac než tri milióny ľudí - čo predstavuje vyše polovicu obyvateľstva Libanonu - je v súčasnosti odkázaných na humanitárnu pomoc, aby prežili,“ povedala novinárom Lahbibová po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom v Bejrúte.
Eurokomisárka uviedla, že od začiatku vojny na Blízkom východe, do ktorej bol Libanon vtiahnutý 2. marca, poskytla krajine EÚ pomoc vo výške 100 miliónov eur a vyslala šesť lietadiel s humanitárnou pomocou, pričom siedme sa očakáva v sobotu.
Podľa úradov si izraelské útoky v Libanone od začiatku marca vyžiadali cez 2700 obetí a vyhnali z domovov vyše milión ľudí.
Organizácia Spojených národov (OSN) v marci vyhlásila núdzovú výzvu na humanitárnu pomoc pre Libanon vo výške 308 miliónov dolárov, ale podľa agentúr OSN sa za dva mesiace podarilo vyzbierať len 126 miliónov dolárov.
Lahbibová vyzvala libanonské militantné hnutie Hizballáh, aby zastavilo svoje útoky s tým, že „Izrael musí ukončiť svoje bombardovanie“.
„Aby prímerie viedlo k (trvalému) mieru, je potrebná odvaha – politická odvaha riešiť základné príčiny tohto konfliktu,“ povedala.
