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EÚ viní TikTok z vystavovania detí rizikám na svojej platforme
Európska komisia tvrdí, že podľa predbežných zistení TikTok nespĺňa bezpečnostné normy nariadenia o digitálnych službách (DSA).
Autor TASR
Brusel 24. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany svojich detských používateľov. Platforme za to hrozí vysoká pokuta, píše TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Účty maloletých by podľa EK mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie, nie pre všetkých užívateľov a dokonca aj tých, ktorí na TikToku nemajú založený účet. „Vysoká úroveň ochrany by nemala byť voliteľná, mala by byť predvolená,“ uviedla eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová.
Možnosť sledovať aktivitu detí na TikToku podľa EK môže dať cudzím ľuďom náhľad do súkromného života dieťaťa a vystaviť ho riziku nevyžiadaného kontaktu a kyberšikany. „Okrem toho, keďže to, čo zverejňujú neplnoletí, môže zostať online navždy a sprevádzať ich až do dospelosti, táto funkcia so sebou prináša riziká potenciálne celoživotných následkov,“ uviedla EK.
Európska komisia tvrdí, že podľa predbežných zistení TikTok nespĺňa bezpečnostné normy nariadenia o digitálnych službách (DSA). Platforma by preto mala upraviť svoje predvolené nastavenia pre „verejné“ účty maloletých tak, aby ich obsah bol viditeľný iba pre tých používateľov TikTok-u, ktorým to maloletý dovolil.
Predbežné zistenia nepredurčujú konečný výsledok vyšetrovania. TikTok bude mať teraz príležitosť preskúmať dokumenty Európskej komisie a odpovedať na ne. Pokiaľ sa predbežné výsledky EK potvrdia, platforma môže čeliť vysokej pokute.
Účty maloletých by podľa EK mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie, nie pre všetkých užívateľov a dokonca aj tých, ktorí na TikToku nemajú založený účet. „Vysoká úroveň ochrany by nemala byť voliteľná, mala by byť predvolená,“ uviedla eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová.
Možnosť sledovať aktivitu detí na TikToku podľa EK môže dať cudzím ľuďom náhľad do súkromného života dieťaťa a vystaviť ho riziku nevyžiadaného kontaktu a kyberšikany. „Okrem toho, keďže to, čo zverejňujú neplnoletí, môže zostať online navždy a sprevádzať ich až do dospelosti, táto funkcia so sebou prináša riziká potenciálne celoživotných následkov,“ uviedla EK.
Európska komisia tvrdí, že podľa predbežných zistení TikTok nespĺňa bezpečnostné normy nariadenia o digitálnych službách (DSA). Platforma by preto mala upraviť svoje predvolené nastavenia pre „verejné“ účty maloletých tak, aby ich obsah bol viditeľný iba pre tých používateľov TikTok-u, ktorým to maloletý dovolil.
Predbežné zistenia nepredurčujú konečný výsledok vyšetrovania. TikTok bude mať teraz príležitosť preskúmať dokumenty Európskej komisie a odpovedať na ne. Pokiaľ sa predbežné výsledky EK potvrdia, platforma môže čeliť vysokej pokute.