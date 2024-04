EÚ víta otvorenie prístupových bodov pre pomoc do Pásma Gazy

Brusel 5. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že berie na vedomie a víta vyhlásenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o otvorení ďalších prístupových bodov pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že Netanjahu prisľúbil otvoriť ďalšie priechody pre humanitárnu pomoc po telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Ide najmä o záväzky otvoriť prístav Ašdod a hraničný priechod v Ereze, aby bolo možné poskytovať pomoc Palestínčanom priamo v oblasti severného Pásma Gazy a výrazne zvýšiť dodávky cez Jordánsko.



Podľa oznámenia eurokomisie by sa tieto kroky mali vykonať rýchlo a v plnom rozsahu. Komisia zároveň zopakovala svoju výzvu na ochranu nevinných civilistov a humanitárnych pracovníkov v súlade s medzinárodným humanitárnym právom.



Exekutíva EÚ rovnako vyzvala všetkých aktérov v tomto regióne, aby urýchlene umožnili výrazný nárast prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Európska komisia vyhlásila, že bude naďalej pokračovať v intenzívnej práci s regionálnymi a globálnymi partnermi, Organizáciou Spojených národov a partnerskými mimovládnymi organizáciami s cieľom zvýšiť dodávky pomoci do Pásma Gazy všetkými možnými cestami – po súši, vzdušnými mostami a tiež po mori, vrátane vytvoreného námorného koridoru.



Európska únia v rámci doterajšej operácie humanitárnych vzdušných mostov financovala 44 letov, ktoré prepravili takmer 2000 ton pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)