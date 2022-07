EÚ víta rozhodnutie severomacedónskeho parlamentu, otvára cestu do EÚ

Brusel 16. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel privítali výsledok sobotňajšieho hlasovania parlamentu Severného Macedónska, ktorý tejto krajine otvára cestu k prístupovým rokovaniam na vstup do Európskej únie. TASR o tom informuje na základe ich vyjadrení na sociálnej sieti.



Macedónsky parlament v sobotu schválil návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do EÚ.



"Bola to historická príležitosť," napísala na Twitteri von der Leyenová, ktorá tejto balkánskej krajine k výsledku hlasovania zablahoželala. "Je to veľký krok smerom k európskej budúcnosti. Vašej budúcnosti," dodala.



"Dnešné hlasovanie v severomacedónskom parlamente otvára cestu k uskutočneniu medzivládnej konferencie so Severným Macedónskom na budúci týždeň," napísal na Twitteri Michel. Označil to za rozhodujúci kroj pre Severné Macedónsko i EÚ.



Severné Macedónsko sa schválením predmetného návrhu zaviazalo zmeniť ústavu s cieľom uznať bulharskú menšinu. Návrh nevyžaduje, aby Bulharsko uznalo macedónsky jazyk, pripomína agentúra Reuters. Ďalšie výhrady majú spolu prerokovať predstavitelia oboch týchto krajín.



Bulharský parlament v júni schválil zrušenie veta na začatie prístupových rokovaní Európskej únie so Severným Macedónskom, pripomína Reuters. To vyvolalo v krajine protesty a prispelo k pády vlády premiéra Kirila Petkova.



Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ už 17 rokov. Pred tým, ako svoje námietky voči Skopje vznieslo Bulharsko, urovnalo Skopje desaťročia trvajúci spor s ďalším susedom a členom EÚ - Gréckom.



Spor s Aténami sa vyriešil pridaním slova "Severný" k predchádzajúcemu názvu "Macedónsko". Pôvodný názov Grécku prekážal, pretože implikoval nároky na územie, históriu a kultúrne dedičstvo.